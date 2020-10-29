وزير الصحة الفرنسي: لا نستبعد موجة ثالثة من كورونا

أكد وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم الخميس، أنه لا يستبعد حدوث موجة ثالثة لجائحة كورونا، فيما تفرض فرنسا وألمانيا إجراءات عزل عام جديدة لمواجهة الموجة الثانية من الجائحة.

وصرح فيران لراديو "فرانس إنفو"، بأنه "قد يكون هناك نحو مليون شخص مصاب بالفيروس في فرنسا في الوقت الراهن"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة، جابريل أتال، لراديو (آر.تي.إل)، إن "المتنزهات ستظل مفتوحة في باريس خلال فترة العزل العام الجديدة، ولن تغلق مثلما حدث من قبل".

بدوره، أشار المستشار العلمي للحكومة، جان فرانسوا دلفريسي، إلى أنه "قد يتعين تمديد إجراءات العزل العام الجديدة، التي فرضتها فرنسا، بعد الموعد النهائي المحدد لها في الأول من ديسمبر المقبل".

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إن الموجة الثانية من فيروس كورونا، قد تكون أسوأ من الأولى، وذلك خلال كلمة موجهة إلى الفرنسيين، لكشف إجراءات جديدة بهدف مواجهة تسارع تفشي فيروس كورونا.

وأعلن الرئيس الفرنسي إعادة فرض الإغلاق في عموم البلاد بدءاً من بعد غد الجمعة، وحتى الأول من ديسمبر المقبل، لمواجهة الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتشمل الإجراءات إغلاق المطاعم والحانات و"المتاجر غير الرئيسية"، ولكن ستظل المدارس المفتوحة، وفقا لما نشرته شبكة "يورونيوز".

وتابع: "سنعيد تقييم إجراءات الإغلاق بعد 15 يوما، وسنخففها عندما يصل معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا إلى 5000".

وحذر ماكرون، من أنّ بلاده قد تسجّل "400 ألف وفاة إضافية على الأقل" في غضون أشهر، حال عدم التحرك في مواجهة كوفيد-19، على أساس فكرة تحقيق مناعة جماعية.

وتحتل فرنسا المركز الخامس في العالم من ناحية الإصابات بكورونا، حيث سجلت حتى الآن مليونًا و138507 إصابات، بالإضافة إلى 34761 حالة وفاة بالفيروس.