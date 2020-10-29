وزيرة التضامن: الرئيس السيسي وجه بألا يكون هناك طفل خارج العملية التعليمية

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المجتمع المدني شريك أساسي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشيرة إلى أن الحكومة لن تألو جهدًا من أجل توفير الخدمات الصحية والاجتماعية للمواطنين.

وأوضحت "القباج"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بألا يكون هناك طفل خارج العملية التعليمية، باعتبار أن التعليم والصحة جناحي التنمية لأي مجتمع.

جاء ذلك خلال مشاركتها اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، في وضع حجر الأساس لمستشفى الحكيم الخيري، المسند لمؤسسة حكيم للأعمال الخيرية بالشيخ زايد، في محافظة الإسماعيلية.

ويمتد المستشفى على مساحة 1350 مترًا، ومكون من دور أرضي وأربعة أدوار متكررة بسعة 102 سريرًا، كما ستضم مركزًا للعلاج الطبيعي، وذلك لخدمة أهالي الإسماعيلية والمحافظات المجاورة مجانًا.

وصرحت نيفين القباج بأن وزارة التضامن الاجتماعي تعتبر ذاتها الذراع الاجتماعية لمحافظة الإسماعيلية، مقدرة في الوقت ذاته، جهود مؤسسة الحكيم الخيرية في المجال الطبي.

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي سعادتها بزيارة محافظة الاسماعيلية، مشيدة بالتعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة في عدد من المجالات، كما تم بحث عدد من البرامج، التي يمكن تنفيذها في المحافظة الفترة المقبلة.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال لقائها مع المحافظ البرامج والأنشطة، التي تنفذها وزارة التضامن الإجتماعي، منها برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وبرنامج "فرصة" لتوفير فرص عمل، والأنشطة والخدمات التي تقدم لذوي الإحتياجات الخاصة.

وتشهد زيارة وزيرة التضامن للإسماعيلية، إطلاق مبادرة "شتاء دافء" ومبادرة "أنا واليتيم"، كما تزور دار الرحمة للبنات.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن مستشفى الحكيم الخيري، سيكون جاهزًا خلال 6 أشهر من الآن، وذلك لخدمة أهالي الإسماعيلية والمحافظات المجاورة مجانًا.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي، في عدد من المجالات والأنشطة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، وتستفيد منها الأسر الأولى بالرعاية.