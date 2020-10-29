فرنسا تكشف هوية منفذ حادث "نيس": مهاجر غير شرعي يحمل الجنسية التونسية

أعلن نائب منطقة نيس الفرنسية، إيريك سيوتي، أن منفذ العملية الإرهابية في مدينة نيس، التي راح ضحيتها 3 أشخاص، مهاجر غير شرعي يحمل الجنسية التونسية، وصل حديثًا إلى فرنسا عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وقال سيوتي في تغريدة عبر "تويتر": "لقد طلبت للتو من ماكرون خلال اجتماع في نيس تعليق جميع قوانين الهجرة واللجوء، خاصة على الحدود الإيطالية"، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

من جهتها، ذكر موقع "باري ماتش" الفرنسي أن منفذ الهجوم تونسي الجنسية، وصل إلى فرنسا بطريقة غير شرعية، مشيرة إلى أنه يبلغ من العمر 21 عامًا.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم خلال هجوم إرهابي قرب كنيسة نوتردام في مدينة نيس، وهم امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا كانت معتادة على زيارة الكنيسة، وقد تم قطع رأسها، ورجل يبلغ من العمر حوالي 45 عامًا، وامرأة تبلغ من العمر حوالي 30 عامًا، توفيت متأثرة بجراحها في حانة قريبة من موقع الهجوم.

وتم نقل المهاجم إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري من قبل رجال الشرطة، فيما أفاد شهود عيان بأنه ظل يردد "الله أكبر" طول الطريق.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، خلال حديث له في مدينة نيس الفرنسية، التي وقع بها حادث طعن صباح اليوم، "من الواضح جدًا أن فرنسا هي التي هوجمت".

وأضاف ماكرون أنه في الوقت نفسه فإن القيم الفرنسية تدعم الحرية لجميع الأديان.

وأكد الرئيس الفرنسي أن بلاده لن تستسلم في خضم هذه الأحداث بأي حال من الأحوال، وأنه أمر القوات المسلحة والجنود بالانتشار حول أماكن العبادة في فرنسا لحمايتها. وشدد على أن بلاده لن ترضخ للإرهاب، وأنه يرغب في التعبير عن دعم فرنسا للمجتمع الكاثوليكي.