أسعار السمك اليوم الجمعة 30-10-2020 في مصر

ترصد "الوطن" في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط أسعار السمك في السوق المصرية اليوم، الجمعة 30 أكتوبر الحالي، والتي تنوعت بين سمك البلطي والبوري والمكرونة والجمبري والثعابين، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 75 إلى 85 جنيهًا.

سمك المكرونة

بلغ سعر سمك المكرونة 79 جنيهًا للكيلو جرام، والمكرونة المجمدة 35 جنيهًا.

سمك الدنيس

وصل سعر الكيلو جرام من سمك الدنيس إلى 120 جنيهًا.

قشر بياض

تراوح سعر الكيلو جرام من سمك قشر البياض بين 80 إلى 95 جنيهًا.

سمك الثعابين

تراوح سعر الكيلو جرام من سمك الثعابين بين 60 إلى 230 جنيهًا.

سمك الماكريل

تراوح سعر كيلو سمك الماكريل بين 19 إلى 40 جنيهًا.

سمك البوري

تراوح سعر السمك البوري بين 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

الجمبري

تراوح سعر كيلو جرام الجمبري بين 80 إلى 500 جنيه.

سمك البربون

تراوح سعر الكيلو جرام من سمك البربون بين 20 إلى 55 جنيهًا، حسب مجمد أو بلدي.

الكابوريا

يتراوح سعر كيلو جرام الكابوريا بين 35 إلى 150 جنيهًا.

الكاليماري

يتراوح سعر الكاليماري بين 120 إلى 190 جنيهًا للكيلو.

السبيط

تراوح سعر السبيط بين 120 إلى 190 جنيهًا.

سمك المرجان

يتراوح سعر الكيلو جرام من سمك المرجان بين 25 إلى 38 جنيهًا.

سمك البلطي

تراوح سعر السمك البلطي بين 17 إلى 45 جنيهًا للكيلو، والفيليه البلطي إلى نحو 110 جنيهات للكيلو.