الكشف على 1400 مواطن في قافلة طبية بدمياط

نفذت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية شاملة بقرية "أبو عدوى" التابعة لمركز كفر سعد، اليوم، تضمنت كافة التخصصات الطبية والتحاليل ووحدة أشعة.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي بالمجان على 1400 مواطن، وجرى تحويل 18 حالة من بينهم لتلقي العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة ل11 حالة أخرى.

وفي وقت سابق وجه، وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة دمياط، الشكر والتقدير إلى جميع الفرق الطبية المشاركة في تنفيذ مبادرة "100 مليون صحة"، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، على مجهوداتهم، حيث حصد فريق إدارة كفر سعد الصحية، برئاسة الدكتور أحمد عبد الملك، لقب "أفضل فريق متحرك"، محققاً نسبة إنجاز بلغت 118% من المستهدف الأسبوعي.

وواصل الفريق الطبي التابع لإدارة كفر سعد حصد لقب الأفضل بين جميع الإدارات الطبية بدمياط، للأسبوع الخامس على التوالي، بتوقيع الكشف على 1384 مواطناً، بينما بلغ عدد المستفيدين الذين تم الكشف عليهم ضمن المبادرة، من قبل فريق مركز صحة رابع دمياط، برئاسة الدكتورة نجلاء كمالو، 889 مواطناً.

وشنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، بإشراف الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة، بمشاركة الدكتورة جيهان الديب، مدير عام الصيادلة بالمحافظة، وفاطمة رشاد، مديرة إدارة التفتيش الصيدلي، مؤخرا حملة للتفتيش على الصيدليات، إذ تشكلت لجان للتفتيش والمتابعة على بعض الصيدليات والمراكز، لضبط سوق الدواء وملاحقة المخالفين، من المفتشات "دعاء المحلاوي، وولاء عباس، وغادة منير، ومروة صالح".

وضبط خلال تلك الحملات أدوية مؤثرة على الحالة النفسية 4750 قرص، و14 علبة نقط، و40 أمبول بدون فواتير، وأدوية بكميات كبيرة في أحد مراكز التوليد غير مسموح له بالبيع، مخزنة للاستخدام مع المرضي 1486 أمبول وفيال، و53 أمبول و170 قمع منتهية الصلاحية.