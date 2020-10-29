احتفالا بالمولد النبوي .."الإسكندرانية" يوزعون "الشربات" في الشوارع

كعادتهم كل عام، يحرص أهالي الإسكندرية، على توزيع "شربات الموز" في الشوارع، احتفالاً بالمولد النبوي الشريف، لخلق حالة من البهجة والفرحة بتلك المناسبة الدينية العظيمة.

وبالرغم من الاجراءات الوقائية المفروضة بشأن فيروس كورونا، إلا أن الأهالي حرصوا علي عادتهم السنوية، وجرى توزيع الشربات في أكواب بلاستيك، في مناطق "محطة الرمل وبحري والانفوشي وسيدي بشر وميامي والعطارين وأبو سليمان والعجمي".

وقال محمود الزهري، من أهالي منطقة الحضرة، إنه يحرص علي توزيع شربات الموز علي المواطنين في الشوارع والجيران احتفالا بالمولد النبوي، لافتًا إلى أنها عادة مرتبطة بالإسكندرانية، تقربهم من بعضهم البعض وتجعلهم يحتفلون معا.

وأضاف "السيد جمعة" صاحب محل البقالة، أنه اعتاد على شراء "كراتين الشربات" لبيعها في هذا اليوم، حيث يزداد الإقبال على شرائها مثل حلاوة المولد، موضحًا أن أهالي مناطق الإسكندرية يقومون بتوزيع الشربات لخلق فرحة بين الصغار والكبار.

وتابع: "ربنا ما يقطع لينا عادة بالرغم من كورونا الا أن كثير من الناس شاركت بالفرحة وشربت شربات الموز من أجل الفرحة بمولد النبي واستكمال العادة السنوية التي يحرص عليها الأهالي في الشوارع من أجل فرحة الاطفال الصغار".