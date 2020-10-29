غدًا.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، قطع المياه عن 3 مناطق غربي المحافظة، غدا، بسبب كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم، أنه سيجرى قطع المياه عن مناطق "الدخيلة، العجمي، الكيلو 21"، بدءا من الساعة الثانية ظهر غد الجمعة، وأشار البيان إلى حدوث كسر في خط قطر 1000 مم الناقل للمياه من محطة المنشية وحتى رافع الدخيلة، ما يتطلب قطع المياه عن تلك المناطق حتى تنتهي أعمال الإصلاح.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين عودة المياه لطبيعتها فور الانتهاء من عملية الإصلاح.