10 معلومات لا تعرفها عن مارادونا فى عيد ميلاده الستين

تحتفل جماهير كرة القدم اليوم، بعيد ميلاد أشهر من لمس كرة القدم على مر التاريخ، صاحب الكاريزما والمهارة والبطولات نجم كرة القدم الأرجنتينى مارادونا والذي يوافق ميلاده الثلاثين من شهر أكتوبر.

وفى هذا التقرير نعرض 10 معلومات لا تعرفها عن ملك كرة القدم فى عيد ميلاده الستين.

- عندما كان لاعبا فى فريق جونيور أرجنتينوس وعمره 17 عاماً.. اقترب من الانتقال لنادى شيفلد يونايتد الإنجليزى عام 1978.. مقابل 400 ألف جنيه إسترليني، وفشلت الصفقة بسبب طلب وكيل اللاعب أموالاً أكبر.

- فى وهج تالقه مع فريق جونيور تلقى مكالمة من صحفى يسأله عن حقيقة انتقاله لنادى ريفير بليت فأجاب: لا.. يفاوضنى بوكا جونيور ولم يكن هناك أى مفاوضات من جانب بوكا مما وضع مسئوليه تحت ضغط وبالفعل تعاقدوا معه.

- اقتحم ألتراس جماهير فريق بوكا جونيور ذات مرة تدريب الفريق اعتراضا على سوء الأداء ووجهوا السباب للاعبين ماعدا مارادونا وعند محاولته تهدئتهم قالوا له أنهم غاضبون لأن زملائه لا يمرروا له الكرة وأن ذلك السبب فى سوء النتائج.

- يعتبر عام 1983 عام الآلام فى مسيرة ماردونا ففيه أصيب بمرض التهاب الكبد ثم إصابته القوية بكسر فى الكاحل كاد ينهى مسيرته الكروية غير أن الأقدار أنقذته، وعاد للملاعب بعد 3 أشهر فقط بعد علاج مكثف خضع له.

- في نهائي كأس ملك إسبانيا عام 1984 تشاجر مع لاعب فريق اتلتيكو بلباو أندوني جويكوتشيا الذى تسبب من قبل فى إصابته وتحول الملعب لحلبة مصارعة، ما ترتب عليه في النهاية تعرض 60 شخصاً للإصابة تحت أنظار الملك الإسباني الذي كان يحضر المباراة في المدرجات.

- انتقل من بوكا جونيور لبرشلونة مقابل 7.6 مليون دولار وأصبح حينها أغلى لاعب في العالم وانتقل بعدها من برشلونة لنابولى مقابل 10.48 مليون دولار واحتل مجدداً قائمة أغلى اللاعبين في العالم.

- نابولى أكثر فريق سجل معه اللاعب أهدافاً في مسيرته بواقع 115 هدفاً.

- كشفت عينة اختبار روتيني للمنشطات عقب مباراة لفريق نابولى ضد باري في 17 مارس1991، تعاطي اللاعب للكوكايين، ليتم إيقافه عن اللعب لمدة 15 شهراً، ويرحل عن النادي.

- قررت إدارة نادي نابولى بعد رحيله حجب الرقم 10، الذي كان يرتديه طوال مسيرته بقميص الفريق، وعدم جعل أي لاعب آخر يحمله، تقديراً لما قدمه الأسطورة الأرجنتينية للفريق والجماهير والمدينة.

- صرح ماتياس مورلا محامي ماردونا والمتحدث باسمه أن حلم حياة مارادونا أن يكون قادرًا على جمع أبنائه معًا لإصلاح الأخطاء التي ارتكبها منذ سنوات.