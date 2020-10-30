إصابة شابين في حادث تصادم ملاكي وميكروباص بإسنا جنوب الأقصر

أصيب شابان بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص بمدينة إسنا جنوب الأقصر.

التفاصيل تعود إلى تلقي غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي سوداء اللون تحمل رقم "5712 ص س ا" بسيارة ميكروباص، تحمل رقم "2863 ص ق ت" بين كوبري القرية والقرايا بمدينة إسنا.

وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من "السيد محمد السيد" 25 سنة، مقيم مركز حاجر السباعية و"محمد شعبان محمد" 30 سنة، مقيم مركز إسنا بكدمات وسحجات وجروح واشتباه ارتجاج ونزيف في المخ، وتم نقلهم إلى مستشفى إسنا لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

وكانت المدينة قد شهدت مصرع طفل يبلغ من العمر 14 عاما، غرقا فى مياه ترعة قرية الحميدات، ونجح الأهالي في انتشال جثمان الطفل من مياه الترعة، ونقل لمشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمركز شرطة إسنا، إخطارا من الأهالي يفيد مصرع طفل غرقا ويدعى "صلاح.أ.ي"، 14 عاما، مقيم بقرية الحميدات شرق، خلال اللهو والسباحة في مياة الترعة، وعلى الفور انتشل جثمانه من المياه بمعرفة الأهالي، ونقل لمشرحة مستشفى إسنا، لحين إعداد التقرير الطبى اللازم، وتسليمه لذويه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وشهدت مدينة إسنا مطلع الشهر الجاري مصرع مواطن وإصابة 6 آخرين في حوادث متفرقة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، ونقل المصابين إلى المستشفيات المختلفة بإسنا وأرمنت لتلقى العلاج والفحوصات الطبية اللازمة، واتخذ عن ذلك المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقى المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إخطارا من جمال عبدالمحسن، رئيس غرفة العمليات بالمجلس، يفيد إصابة "مروان.ع.م" بنزيف في المخ وسحجات بالوجه والقدم وكدمات متفرقة، في حادث مرورى بالمدينة، و"ياسين.ع.م" بكسر في الضلع الأيمن، وكدمات واشتباه نزيف لسقوطه من علو، و"الشاذلى.ع.م" 20 عاما، مقيم بقرية الفارسية بكدمات وسحجات وتشتباه إرتجاج بالمخ، في انقلاب "توك توك" بالمدينة، وعلى الفور نقل المصابين لمستشفى الأقصر العام.