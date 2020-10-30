مؤتمر شعبي لمرشحي القائمة الوطنية بحضور أهالي منطقة الغريب بالسويس

نظم أهالى منطقتي الغريب والكسارة بمحافظة السويس، مؤتمرا شعبيا حاشدا، بجوار مسجد سيدى الغريب، لدعم مرشحى التحالف الوطنى من أجل مصر، فى انتخابات مجلس النواب، سيد عبدالحميد وعفاف زهران، ومرشحي المقاعد الفردية اللواء حسن عيد وجمال عبيد.

وحرص أعضاء مجلس الشيوخ، النائب أحمد خشانة، أمين حزب مستقبل وطن، والدكتور سيد عبده، والنائب حافظ شوشة ومحمد عوض أمين قسم السويس بحزب مستقبل وطن، على حضور المؤتمر مع عدد كبير من أهالى المنطقة.

تناول المرشحون الأربعة اللواء حسن عيد، مرشح فردى عن حزب مستقبل وطن، وجمال عبيد، مرشح فردى عن حزب الشعب الجمهورى، وعفاف زهران مرشح القائمة عن حزب مصر الحديثة، وسيد الكرماوى مرشح القائمة عن حزب مستقبل وطن، برنامجهم الانتخابى لعرضه على الأهالي.

وأكد المرشحون فى كلماتهم، أنهم لديهم آمال وطموحات فى تحقيق مطالب أهالى مدينة السويس، وأنهم يعلمون المشاكل والمعوقات التى تواجه المحافظة، مقدمين بعض الحلول والمقترحات، وأوضحوا أنهم على قلب واحد وهناك نوع من التجانس بينهم من أجل التعاون لحل المشاكل المدينة الباسلة.

وأشار مرشحو القائمة الوطنية، إلى أن ملف تشغيل الشباب من أهم الملفات التى سيعمل التحالف على حلها من خلال وضع شرط أو قانون أو بند يلزم الشركات داخل السويس على تشغيل 70% على الأقل من أبناء المحافظة.

كما تناول المرشحون العديد من الملفات مثل مشكلة حرمان بعض القرى بالقطاع الريفى من الصرف الصحى، وتسعيرة الأراضى المرتفعة وعدد من الملفات الأخرى والتى وعدوا بحلها فى حال تواجدهم بمجلس النواب القادم.

وقال الدكتور سيد عبده، إنه تم تقديم كشف حساب خلال شهرين الماضين منذ اختيارهم كنواب، لافتا إلى أن الفترة الماضية قام الحزب بتعيين العديد من أبناء المحافظة من مختلف التخصصات مهندسين وإداريين وغيرها.

وأضاف "عبده"، "لن نسمح بأقل من تشغيل 70% من أبناء السويس"، لافتا أن الحزب شكل لجنة توظيف لتأهيل الشباب لاجتياز اختبارات المقابلات الشخصية.

وقال النائب حافظ شوشة، والد الشهيد أحمد شوشة شهيد الواحات، "بشكر رئيس الجمهورية على اختيارى من أجل مواصلة مشوار نجلى لخدمة البلاد من خلال موقعى بمجلس الشيوخ.

وقال المحاسب أحمد خشانة، "إن هدفنا فى الحزب مصلحة الوطن السويسى، ولدينا آمال وطموحات في فوز مرشحي القائمة الوطنية لينضموا لمرشحى الشيوخ ليكون قوة واحدة في مواجهة أى مشكلة مع أى جهة".

وأضاف "خشانة"، أن الحزب سيشكل صندوق مستقبل وطن لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، وسيكون له مجلس إدارة، وسيكون دخل 50% من راتب النواب لصالح ذلك الصندوق.

وأضاف "سنكون نوابا صادقين هدفنا مصلحة المواطن وليس أي شىء آخر، وأن باب الحزب مفتوح لجميع لخدمة أبناء المحافظة، ونحن نعلم مشاكل السويس جيدا وسنعمل على حلها خلال الفترة المقبلة من خلال وجودنا بمجالس النيابية".