زهايمر وكسر في الحوض وجحود الزملاء.. أزمات عايدة عبدالعزيز في عمر الـ90

ويمضي قطار العمر يا ولدي.. هذا هو ما حدث مع الفنانة القديرة عايدة عبدالعزيز، والتي تبلغ عامها الـ90، بعدما تسببت أمراض الشيخوخة في اعتزالها الفن واختفائها منذ سنوات، لاسيما بعد إصابتها بألزهايمر مؤخرًا.

نجلها يكشف عن حالتها الصحية

وكشف شريف أحمد عبدالحليم، نجل الفنانة القديرة عايدة عبدالعزيز، تفاصيل الحالة الصحية لوالدته المولودة في 24 يوليو عام 1930، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

وقال "عبدالحليم"، إن الحالة الصحية لوالدته مستقرة لافتًا إنه بعد وفاة والده منذ 7 سنوات، تدهورت حالتها أصيبت بـ ألزهايمر، معربًا عن أمله بألا تتدهور حالتها.

وأضاف: "هي عندها أيام كويسة وأيام وحشة والحمد لله على كل حال"، لافتًا أن والدته تنسى الأشياء القريبة ما حدث العام الماضي والعام قبل الماضي: "لكن هي لحد دلوقتي ممكن تفتكر ناس من زمان قوي أو تفتكر أحداث قديمة قوي لكن الأحداث الجديدة بتنساها وفي 5 دقايق ممكن تكون نسيت اللي أنت قولته لها".

وتابع: "أول حاجة اتعلمتها أني مخالفهاش في الرأي لأنها هتنسى وهنرجع نتكلم تاني واتعلمنا أحنا واللي حواليها أن النقاش والجدال مش مستاهل لأنها بعد 5 دقايق هتنسى وهترجع تتكلم تاني وبقينا بنوافقها على كل حاجة ونقولها على كل حاجة كويسة".

وأوضح "عبدالحليم"، أن والدته تنسى واقعة وفاة والده من 7 سنوات، مضيفا: "هي فاكرة بابا لكن بتنسى أنه توفى وكل شوية تسأل عليه وبنفكرها أنه مات وتزعل عليه تاني كأنها بتتلقى الخبر لأول مرة".

وأشار إلى أنه عاش خارج مصر لمدة 20 عاما وأنه لم يعاصر فترة طويلة في مسيرتها الفنية، مؤكدًا أن والدته شخصية واضحة وصريحة وتحب الناس بشدة، مضيفًا: "أنا فاكر أدوارها في المسرح وهي كانت بتحب المسرح أكتر من أي حاجة تانية وتفتخر بالمسرح ودايما تحكي عنه وعن ذكرياتها في المسرح".

وأضاف: "هي شخصية ظريفة لحد دلوقتي وممكن تقول نكت وتضحك" مشيرًا أن الوسط الفني لا يسأل عليها: "للأسف مفيش حد بيسأل عليها وكانت المرحومة رجاء الجداوي اللي كلمتها كذ مرة والنقابة بتسأل عليها في المناسبات"، لافتًا إلى أنها لم تعد تخرج منذ سنوات بسبب غصابتها بكسر في الحوض، وأنه يرفض حضورها الفاعليات بسبب حالتها الحالية: "مبحبش حد يشوفها كده"، مؤكدا أن الطبيب فضل جلوسها في منزلها وأنها تتعرف على مكان المطبخ باستمرار وتنسى مكانه وتتعرف عليه مرة أخرى، مشددًا على أن هناك ممرضة ترافقها بصفة مستمرة.

عايدة عبدالعزيز تطمئن جمهورها عبر "الوطن"

تحظى الفنانة عايدة عبد العزيز بحالة دعم شديدة، بعد دخولها في وعكة صحية شديدة خلال السنوات الأخيرة، وغيابها عن الساحة الفنية منذ 7 أعوامٍ تقريبًا، إذ أصيبت بمرض ألزهايمر وكسر في منطقة الحوض.

وحرصت "عايدة"، على طمأنة جمهورها، بشأن حالتها الصحية، بعد إصابتها بـ ألزهايمر قبل 4 سنوات تقريبًا، وكذلك كسر في منطقة الحوض، قائلة لـ"الوطن": "أنا صحتي كويسة وزي الفل"، متابعة في حزنٍ دفين: "بس رجلي بتوجعني بسبب كسر في منطقة الحوض".

وقالت "عايدة" لـ"الوطن"، بنبرة هادئة وبكلمات مقتضبة، إنها قررت اعتزال الفن والعيش في هدوءٍ تام، بعيدًا عن الأضواء: "خلاص مش بشتغل، رغم إن الناس وحشوني جدًا، لكن أنا قاعدة في البيت للراحة، عاوزة أعيش بعيد عن دوشة الفن، أنا في رحلتي الأخيرة، ومحدش بيسأل عليا، وفي انتظار لقاء ربٍ كريم".

يذكر أن الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز، من مواليد شهر يوليو عام 1930، وتزوجت من الفنان والمخرج المسرحي أحمد عبدالحليم، وقد جمعتهما قصة حب كبيرة، شاركت عايدة في عدد كبير من الأفلام منها: "النمر والأنثى" مع عادل إمام، و"حائط البطولات"، "عفاريت الأسفلت"، "فجر الإسلام"، "هليوبلس"، "خلطة فوزية"، "كشف المستور"، "بوابة إبليس"، "خرج ولم يعد".

كما شاركت الفنانة الكبيرة أيضا في عدد من الأعمال التليفزيونية، أبرزها "يوميات ونيس" للفنان محمد صبحي، "ملكة في المنفى"، "أوراق مصرية"، "الفرار من الحب"، "كعب داير"، "الحفار"، ومن أشهر أعمالها المسرحية، "دائرة الطباشير"، "ملك يبحث عن وظيفة"، "النجاة"، "المهاجر"، "لعبة السلطان"، "السيرك الدولي"، "شيء في صدري"، "الأرض، شجرة الظلم"، "دونجوان"، "ثمن الحرية".