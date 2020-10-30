سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 30-10-2020.. أعلى بيع بـ المصرف المتحد

تستعرض "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر تعاملات قبل اليوم، الجمعة 30 أكتوبر الجاري، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة أبرزها البنك الأهلي والبنك التجاري الدولي وبنك مصر والمصرف المتحد، بنك القاهرة، كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجّل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

سجّل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والاسكان نحو 4.06 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.