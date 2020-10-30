حبس سيدة وشقيقها لسرقتهما ألماظ ومجوهرات من ورشة طليقها

قررت النيابة العامة حبس ربة منزل وشقيقها، لسرقتهما مصوغات ذهبية وألماظ من ورشة تصنيع المجواهرات الخاصة بطليقها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغًا من جواهرجي يفيد بسرقة كميات من المشغولات الذهبية والألماظ الخاصة به من ورشته بدائرة القسم، وهي عبارة عن: "11 كولية و4 إنسيالات و3 أساور و2 حلق و3 دلاليات، وكمية من كسر الألماس تزن 100 قيراط، بخلاف 5 أساور و10 خواتم بفصوص ألماظ، وعلبة بداخلها كمية من بودرة الذهب، ومبلغ مالي.

بالانتقال والفحص تبين عدم وجود أي كسر في منافذ الورشة، وكشفت المعاينة بأن المتهم دخل الورشة بطريقة شرعية، وتم تشكيل فريق بحث والتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة، وبتفريغها تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طليقة المجني عليه لوجود خلافات بينهما، ولعلم المتهمة باحتفاظه بكميات كبيرة من المشغولات الذهبية.

وأشارت المتهمة، إلى أنها استغلت حيازتها لنسخة من المفاتيح الخاصة بالورشة وتمكنت من الدخول والاستيلاء على المسروقات، مضيفة أنها أرادت أن تسرق أموال طليقها حتى لا يستطيع الزواج من أخرى بعد طلاقها.

وتم بإرشادها ضبط جميع المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بمسكن شقيقها الكائن بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية.