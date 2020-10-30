آن هاثاواي تشارك جيسيكا شاستاين بطولة فيلم Mothers’ Instinct

تم الإعلان عن مشاركة الممثلة آن هاثاواي مع جيسيكا شاستاين لبطولة فيلم "Mothers’ Instinct"، بحسب ما نشر موقع فارايتي.

تدور أحداث الفيلم في فترة الستينات عن حياة الصديقتان "هاثاواي" وجيسيكا"، الهادئة، كما أن لهما أبناء من نفس العمر، ولكن فجأة يتغير كل شيء بسبب حادث مأساوي يؤدي إلى تفكيك الجيرة والصحبة، وتبدأ الريبة والشك والشعور بالذنب في الظهور.

الفيلم مأخوذ من رواية لـ باربرا أبيل، وتم إنتاج نسخة منه عام 2018، باللغة الفرنسية، أخرجها أوليفييه ماسيت ديباس، وهو أيضا الذي سيتولى إخراج النسخة الجديدة باللغة الإنجليزية استنادًا إلى فيلمه لعام 2018، "Duelles" والذي كان إنتاج فرنسي - بلجيكي.

الفيلم الذي تم إنتاجه عام 2018 فاز بتسع جوائز ماجريت من الأكاديمية البلجيكية بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل مخرج.

قال مخرج الفيلم ماسيت ديباس: "يتطلب الأمر ممثلتان من عيار ثقيل مثل جيسيكا وآن للتعبير عن هذه الأدوار الصعبة".

وبطلة الفيلم آن هاثاواي آخر أفلامها "السحرة"، والذي عرض 22 من الشهر الجاري، داخل أمريكا وبعض الدول.

قصة الفيلم مستوحاة من كتاب "السحرة" الذي صدر عام 1983، لرولد دال، ويحكي عن قصة مخيفة ومضحكة وخيالية لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات، يعيش مع بعض السحرة.

وتشارك "هاثاوي" بطولة فيلم "السحرة"، إلى جانب أوكتافيا سبنسر، ستانلي توتشي، وكريس روك، وإخراج روبرت زيميكس.

كما تم الإعلان عن مشاركة "آن" في فيلم Armageddon Time مع روبرت دي نيرو وأوسكار إسحاق ودونالد ساذرلاند وكيت بلانشيت.. بالإضافة إلى تحضيرها للمشاركة في الفيلم الكوميدي Sesame Street، وهو من إخراج Jonathan Krisel.

أما الممثلة جيسيكا تشاستين، انتهت من المشاركة في فيلم The 355، بجانب ولوبيتا نيونجو، ديان كروجر، فان بينجبينج وبينيلوبي كروز. ومن إخراج سيمون كينبيرج، وتأليف تيريزا ريبيك.