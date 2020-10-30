ابنة محمد متولي تحقق أمنيته بحضور مهرجان الجونة: كان نفسك تكون هناك

نشرت الفنانة الشابة "سمر" ابنة الفنان الراحل محمد متولي، صور تخيلية لها ولوالدها، ضمن حضور الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، قائلة: "كان نفسك تكون هناك يا حبيبي".

وكتبت "سمر" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الدورة الأولى الدعوة جات لك بعد انتهاء المهرجان.. والثانية توفيت قبل ما تبدأ.. وأنا كان نفسي أكون معاك هناك أوي.. وأدينا حضرنا أهو ولا حاجة هتمنعنا".

وطالبت ابنة محمد متولي، بتكريم والدها، لاسيما وأنّ مسيرته الفنية حافلة بالعديد من الأعمال المتميزة، قائلة: "كرموه بعد وفاته.. زمن الفن الجميل ميتعوضش".

الفنان محمد متولي، قدّم ما يزيد على 200 عمل فني، أثبت من خلالها أنه فنان موهوب، لا يحتاج لأن يتصدر اسمه أفيشات الأفلام، أو تترات المسلسلات، حتى يحصل على "محبة" الجمهور وثقته، كان كافيًا أن يطل بوجهه، وأن ينطق بنبرة صوته التي لا تخطئها الأذن، حتى تعرف أنك سترى أداءً إما يجعلك تضحك بلا تكلف، أو يجعلك تشعر بالخوف والرعب، أو يدخلك في عالم الريبة والشك.

أن تكون أولى أعمالك الفنية الوقوف أمام سعاد حسني، في فيلم يحمل بصمة حسن الإمام، وصلاح جاهين، فأنت إنسان محظوظ، فالفنان محمد متولي جسّد دور زميل السندريلا في الجامعة بفيلم "خلي بالك من زوزو"، في تجربته الأولى من خلال عدد من المشاهد قدمهّا بسلاسة شديدة، خطفت الأنظار إليه، لتتوالى بعدها أعماله الفنية، ومن خلال عمل تلو الآخر يثبت أنه عاشق للكاميرا، غيرعابئ بالشهرة والنجومية بقدر عطشه للتمثيل.

أدوار كثيرة ومتميزة للفنان محمد متولي، لا تعد ولا تحصى، منها "السنجري" أمام أحمد زكي في فيلم "الامبراطور"، و"زينهم" في فيلم "سارق الفرح"، وهو "عبده النوحي" أمام فردوس عبدالحميد في مسلسل "النوة"، و"عزت الجريدي" الذي يتزوج "صبرية" الفتاة القاصر في أحداث مسلسل "ما زال النيل يجري"، و"الصول شرابي" في مسلسل "المال والبنون 2"، و"فوزي" في مسرحية "حزمني يا" أمام فيفي عبده وشريف منير، بخلاف "زيزينيا"، و"أبو العلا البشري"، وفيلم "حسن ومرقص" أمام عادل إمام، والعبارة الشهيرة "هو الدين بيقول إيه".

محمد متولي، عاش حياته الفنية بهدوء دون صخب، "يُبدع في صمت"، كذلك كان رحيله هادئًا صادمًا لجمهوره وأصدقائه، في 17 فبراير 2018 تاركًا ثروة فنية في سجل الأعمال الدرامية والسينمائية.