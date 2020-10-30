من السلوم للعلمين الجديدة.. زيارات ميدانية لشباب البرنامج الرئاسي

زار شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة مدينة العلمين الجديدة ترافقهم نائب محافظ مطروح الدكتورة دينا عثمان، وتفقدو المنطقة السياحية، وصعدو الأبراج السياحية المطلة على البحر، والبالغ ارتفاعها 45 طابقا، حيث استمعوا لشرح من المهندسين المسؤولين عن الإنشآت عن مراحل التشييد، التي تشهدها الأبراج والمنطقة.

وتفقد، اليوم، شباب البرنامج الرئاسي مشروع موارد مطروح، التابع لمركز بحوث الصحراء، كما زاروا مدينة السلوم، والتقوا برئيس مجلس المدينة، وتفقدوا مستشفى السلوم الجديدة الجاري فرشها وتجهزيها بالأجهزة والمعدات الطبية تمهيدا لافتتاحها.

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنشطة شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة تحت إشراف الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح خلال زيارتهم لمطروح في إطار البرنامج التدريبي، الذي بدأ في 3 أكتوبر ولمدة شهر بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية في إطار توجه الدولة لبناء صف ثان من القيادات وتدريبهم مع التعرف على منظومة العمل مع تقديم جميع الدعم وتيسير تنفيذ البرنامج العملى للمتدربين.

وقالت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، إن المتدربون تعرفوا خلال الفترة الماضية على طبيعة العمل بجميع إدارات الديوان العام لمحافظة مطروح، والمديريات الخدمية، حيث تفقدوا عددا من المواقع والمشروعات القومية والتنموية بمدن المحافظة للتعرف على طبيعتها وكيفية إدارتها وتسيير الأعمال بها، وذلك من خلال الاستماع للمختصين وقيادات تلك المواقع والاحتكاك المباشر مع منظومة العمل والتعرف على أدوات وأساليب أداء الأعمال لتحقيق أقصى استفادة مرجوة من البرنامج، مع قبول أي مقترحات حول تطوير وسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة في جميع المجالات.

جدير بالذكر أن محافظ مطروح ونائب المحافظ وشباب البرنامج الرئاسي تفقدوا، أمس، مبنى علاج أطفال التوحد الجديد، بكورنيش مدينة مرسى مطروح، وتابعوا أعمال التشطيبات به، بعد أن قرر المحافظ إنشاءه لخدمة أطفال التوحد من أبناء مطروح فترة النهار وتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لهم.