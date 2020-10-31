مع اقتراب الشتاء.. كيف تفرق بين جلد الجاكت الأصلي وغير الأصلي؟

مع اقتراب فصل الشتاء، يحرص الكثيرون على شراء الملابس الشتوية، ويفضل العديد ارتداء الجواكت الجلد، نظرا لكونها ذات مظهر جذاب، كما أنها تتميز بحماية الملابس من الأمطار، ولكن عند شراء الجواكت الجلد، يجب الحرص على التفرقة بين الجلد الطبيعي الأصلي وغير الأصلي.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، عددا من النصائح للمواطنين، والتي تجعلهم يميزون بين الجلد الطبيعي والصناعي، وفق أحد تجار الجواكت الجلد، خالد عزمي.

وجه أحد تجار الجواكيت الجلد عددا من النصائح للمواطنين عند شراء الجواكيت الجلد خلال حديثه مع الوطن، كالتالي:

- البحث عن علامة الدبغة في القطع الجلدية عند شراءها، حيث أن الشركات التي تقوم بصناعة المنتجات الجلدية الأصلية تحرص دائما على وضع علامة مدبوغة، والتي تعني أن هذا المنتج جلد طبيعي 100%.

- التدقيق في رائحة الجلد الخاص بالقطعة المشتراة، حيث أن رائحة الجلد الطبيعي مميزة خفيفة، ولكن الجلد الصناعي وغير الأصلي تكون نفاذة بشكل كبير.

- يمكن التفرقة بين الجلد الأصلي وغير الأصلي من خلال ملمس القطعة الجلدية، حيث إن الجلد الطبيعي لديه ملمس خشن كما أنه متين لا يمكن نزعه بسهولة، ولكن الصناعي يكون ملمسه ناعم وخفيف، يمكن نزعه بسهولة.

- يمكن تمييز الجلد الطبيعي الأصلي عن غير الأصلي من خلال الحواف الخاصة بالقطعة الجلدية، حيث تتميز حواف الجلد الأصلي بالخشونة، كما أنها تكون جلد، أما غير الاصلي تكون حروفه ليست جلد.

- ويمكن اختبار الجلد الأصلي وتمميزه عن غير الأصلي من خلال سكب قطرات من الماء على القطعة الجلدية، فإذا تركت أثرا على القطعة الجلدية، فلا تعد تلك القطعة الجلدية أصلية.