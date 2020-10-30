استهدفت سلب أملاك 17 مواطنا.. كشف تفاصيل أكبر عملية احتيال بأكتوبر

كشفت تحريات مباحث الأموال العامة التفاصيل الكاملة لأكبر واقعة احتيال للاستيلاء على قطع أراض وفيلات مملوكة لمغتربين من خلال عصابة زورت كافة مستخرجات الشهر العقاري، لنقل ملكية تلك الممتلكات بعقود وتوكيلات مزورة، وكانت بسبيلها لتجريد 17 مواطنا من أملاكهم.

وأوضحت التحريات أن التشكيل العصابي مكون من سمسار وتاجر عقارات، اتفقا على تكوين تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، بقصد استخدامها في الاستيلاء على الأراضي الفضاء والفيلات والشقق السكنية بالمدن العمرانية الجديدة، والمملوكة للمواطنين المقيمين خارج البلاد منذ فترة طويلة أو المتوفين.

وأكدت التحريات استئجار المتهمين شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي، وعثر بحوزتهما على 40 توكيلا عاما وخاصا، خالية البيانات منسوب صدورها لمكاتب توثيق الشهر العقاري المختلفة، ممهورة جميعاً ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد (مزورة تزويراً كلياً و38 قسيمة إيداع نقدية منسوبة إلى إحدى الجهات الحكومية، خالية من البيانات وممهورة بأختام مقلدة (مزورة تزويراً كلياً)، و30 طلب شهر عقاري خالي البيانات، منسوب صدوره إلى مأموريات شهر عقاري مختلفة والمستخدمة في الإجراءات التمهيدية لنقل الملكية (مزورة تزويراً كلياً).

وعثرت مباحث الأموال العامة على 20 محضر إيداع توكيل خالية البيانات، منسوب صدورها لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، يجري استخدامها في إيداع التوكيلات المنسوبة للقنصليات المصرية والأجنبية بالخارج لدى مكاتب التوثيق بالبلاد، مزورة تزويراً كلياً، و25 إقرار قبول تنازل خالية البيانات منسوب صدورها إلى إحدى الجهات الحكومية، يفيد تنازل مالك الأرض أو العقار عن ملكيته لآخرين (مزور تزويراً كلياً).

عثرت المباحث على 3 نماذج منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية والتي تستخدم في طباعة التوكيلات المزورة (معدة للتزوير و4 محاضر تسليم أراضي وعقارات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية (مزورة تزويراً كلياً، و2 صورة ضوئية لبطاقة رقم قومي باسم أحد ملاك قطعة أرض مقام عليها فيلا سكنية تحت الإنشاء، جرى التلاعب فيها من حيث (تاريخ الميلاد والصورة).