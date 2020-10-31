القابضة للمياه: العداد الكودي لا يقنن المخالفة وهدفه مواجهة السرقات

أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن العداد الكودى الذى يتم تركيبه للوحدة أو للعقار المخالف لا يعنى تقنين المخالفة، ولكن هدفه هو تحصيل فواتير المياه من المخالفين الذين يقومون بسرقة المياه، لافتا إلى أنه يتم رفع العداد الكودى من الوحدة فى أى وقت حال صدور قرار إزالة للوحدة أو العقار أو طلب أى جهة معينة برفع عداد المياه.

العداد الكودى برقم وليس باسم صاحب الوحدة

وأشار المصدر لـ"الوطن"، إلى أن العداد الكودى الذى يتم تركيبه يكون عدادا برقم وليس باسم صاحب الوحدة، لافتا إلى أن الشركات التابعة ترفض تركيب أى عدادات مياه لوحدات مخالفة مقامة على أراضى زراعية.

600 ألف عقار مخالف على مستوى الجمهورية

وأكد المصدر أن هناك أكثر من 600 ألف عقار مخالف على مستوى الجمهورية منهم 90% قاموا بتوصيل وصلات خلسة وهو ما جعل فاقد المياه يتخطى الـ30% مقسمة ما بين فاقد بسبب تهالك الشبكات والجزء الآخر بسبب سرقات المياه للوحدات المخالفة.

فرض غرامات مالية كبيرة

وأوضح المصدر أن القانون جرم لجوء بعض المواطنين إلى سرقة وصلات المياه من الجيران خاصة لهؤلاء الذين يقومون بأعمال بناء عقارات جديدة ويتم فرض غرامات مالية كبيرة عليهم.

المستندات المطلوبة لتركيب عداد كودي خلال مرحلة الإنشاء

- طلب تركيب عداد كودي مقدم من العميل.

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل. -محضر المخالفة.

- إيصال كهرباء حديث الإصدار.

- مستند الملكية الخاص بمحل العقار.

- رقم الهاتف الأرضي أو المحمول الخاص بالعميل.

- تقديم أي من المستندات الأخرى التي تطلبها شركة المياه، التي تراها ضرورية لصحة وسلامة عملية التوصيل.

الإجراءات المطلوبة لتركيب عداد مياه كودي

- يقدم العميل طلب تركيب عداد كودي.

- يجري الفني التابع للشركة المعاينة على الطبيعة.

- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

- يسدد العميل قيمة المقايسة نقدا أو بالتقسيط، التي تتحدد وفق اللائحة التجارية الموحدة.

- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية والنتهاء من تقديم الخدمة.

ويجري تركيب العداد الكودي للعقار الخاص بالعميل، خلال 10 أيام، من تقديم المستندات السالف ذكرها.