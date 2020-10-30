خالد الصاوي: فخور بتكريمي في مهرجان الجونة وأفتقد خالد صالح

قال الفنان خالد الصاوي إنه يفتقد المسرح خلال الفترة الماضية كمخرج وممثل، مؤكدًا عودته من خلال عرض مسرحي تعاقد عليه مع كايرو شو، موضحا أنه يفتقد صديق عمره خالد صالح وكان يتمنى أن يحضر التكريم.

ونظمت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، أمس الخميس، مؤتمرًا صحفيًا للفنان خالد الصاوي، بمناسبة حصوله على جائزة الإنجاز الإبداعي للدورة الرابعة المقرر حصوله عليها، اليوم الجمعة، في حفل الختام.

وأبدى "الصاوي" سعادته إزاء منحه جائزة الإنجاز الإبداعي من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، حيث أهدى التكريم إلى المصريين شعبًا وقيادة وحكومة، مشيدًا بأداء الأطراف الثلاثة كلٌ في مجال عمله.

وقال الصاوي، لـ"الوطن"، إنه فخور باختياره لهذا التكريم بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، ولا سيما أنه جاء من أحد أهم المهرجانات السينمائية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث استطاع مهرجان الجونة إثبات نفسه في دوراته الثلاث السابقة.

وتوجه الفنان بالشكر للقائمين علي المهرجان، وأعضاء اللجنة الاستشارية لاختياره للتكريم، الذي ثمّن مشواره الفني الذي انطلق منذ سنوات طويلة، بحسب وصفه، مشددًا على فخره بمهرجان الجونة كفعالية سينمائية مصرية، لكونه يتسم بالتنظيم والرقي في كل دوراته.

يذكر أن عددًا من النجوم حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

ومن أبرز الفنانين الذين شاركوا في حفل افتتاح المهرجان: "يسرا، وليلى علوي، ولبلبة، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، وشيرين رضا، وأمينة خليل، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وتامر حبيب، ومحمد فراج، وأحمد داوود وزوجته علا رشدي، أروى جودة، غادة عادل، أيتن عامر".

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.