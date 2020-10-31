في ذكرى حمدي قنديل.. طالب الثانوي الذي انتقد الملك

تحل اليوم السبت 31 أكتوبر، ذكرى وفاة الإعلامي حمدى قنديل، الذي كان علماً من أعلام الصحافة والتلفزيون في مصر والوطن العربي، وذلك لأنه كان مولعا بالصحافة وترك الطب لأجلها.

ولد "قنديل"، في القاهرة عام 1936 في محافظة المنوفية، وكان الشقيق الأكبر من خمسة أطفال، قضى معظم طفولته وتلقى تعليمه الابتدائي في مدينة طنطا، وانتقل والده إلى تلك المدينة، حيث كان يملك عددا قليلا من الأفدنة، ودرس في بداية حياته الطب، قبل أن يتركه ويذهب ليدرس الصحافة في كلية الآداب قسم الصحافة.

بدأ مشواره الصحفي بانتقاد الملك فاروق على شراء يخت المحروسة

تم تقديم "قنديل" إلى الصحافة عندما بدأ كتابة ورقة بحثية وهو طالب في المرحلة الثانوية، حيث كتب مقالا لصحيفة "الإخلاص"، انتقد فيها الملك فاروق لإنفاقه مليون جنيه من الخزينة لشراء يخت "المحروسة"، ما تسبب في أقالة قنديل بعد فتره من فعل ذلك، ولكن منذ ذلك الحين أصبح مولعا بالصحافة.

لم يكمل حمدي قنديل المرحلة الأولى من دراسته الطبية بسبب سوء صحة والده، مما تسبب في رفض طلبه للالتحاق لكلية الطب سنة 1952، وبدلا من ذلك، انضم قنديل إلى قسم الجيولوجيا في جامعة الإسكندرية.

قدم "قنديل" برامج نالت شهرة ومتابعة كبيرة منها "قلم رصاص" على قناة دريم، و"رئيس التحرير"، ثم انتقل ببرنامجه إلى فضائيات عربية بسبب آرائه ومواقفه السياسية منها "دبى" والفضائية الليبية.

ولكن أثناء الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2003، وبعد هجومه الشديد على صمت وضعف الحكومات العربية، تم إيقاف برنامجه "رئيس التحرير" برغم شعبيته الطاغية- مما اضطره إلى الهجرة إلى الإمارات العربية المتحدة.

قصة حب وزواج حمدي قنديل ونجلاء فتحي

أصدر الإعلامي الراحل مذكرات "عشت مرتين" التي تمثل سيرة ذاتية له، يتناول خلالها الشخصيات المثيرة للجدل التي قابلها وعمل معها على مدار حياته، كما تناول فيها سيرة زواجه من الفنانة الكبيرة نجلاء فتحى، أوضح فيها أن الفنانة طلبت منه الزواج وهو ما أشعل الحب في قلبيهما، بعد أن توطدت علاقته بها قائلا: "كانت المرأة التي تطلعت للارتباط بها"، وتابع: "ذهبنا معًا في رحلة لمدينة الإسكندرية، وعادا يحمل كل منهما الحب في قلبه للآخر، لكنه لم يخبره به"، فاتصلت نجلاء فتحي بحمدي قنديل، قائلة له "أنا هتجوزك النهاردة"، فرد عليها قنديل والفرحة تغزو قلبه قبل لسانه قائلا: "عظيم عظيم".

وتزوج "قنديل" من الممثلة نجلاء فتحى عام 1992، ولم ينجبا أطفالا، وقالت عنه نجلاء: "إنه الرجل الأول الذي فتنني، وليس من السهل أن يحدث ذلك، أشعر أنني تلميذة عندما أكون معه وأكتشف صفات جديدة به كل يوم"، في حين أن قنديل قال إنه شعر «بارتباط فوري» مع نجلاء.

وفي لقاء مع الإعلامى خيري رمضان عام 2014، قال "قنديل": "قرار نجلاء فتحي بالابتعاد عن التمثيل كان قرارها وأنا رفضته، وذلك لأني منشغل طوال اليوم، وكنت أريدها أن تكون هي أيضا مشغولة في يومها، خاصة وأنني احترم العمل الفني".