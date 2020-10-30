بعد إدانته.. أهم المعلومات عن قضية "الخليفي" رئيس "بي إن سبورتس"

أدان القضاء السويسري اليوم القطري ناصر الخليفي رئيس مجموعة "بي إن سبورتس" القطرية في قضية رشاوى الفيفا وغرمته ماليا، وفق ما نقلت قناة "سكاي نيوز".

ووجهت النيابة العامة لـ"الخليفي" تهم تحريض الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، جيروم فالك، اتهامات بالحصول على رشاوى لـ"فيلا" فاخرة في جزيرة بإيطاليا مقابل دعم شبكة "بي إن سبوت" في الحصول على حقوق بث المونديال 2026 و2030 بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كأول قرار يصدره القضاء السويسري.

واستدعى القضاء في فرنسا، رئيس نادي باريس سان جرمان ومجموعة "بي إن" الإعلامية، القطري ناصر الخليفي، على خلفية ترشيح "الدوحة" لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى وذلك في مايو 2019، ليتم استدعاؤه مرة أخرى على خلفية دفع عمولات فيما يتعلق بالحصول على عمولات للحصول على حقوق بث نهائيات كأس العالم 2026 و2030.

أهم المعلومات عن قضية ناصر الخليفي

- اتهمت النيابة العامة السويسرية الخليفي بمنح الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالك، حق استخدام فيلا فاخرة في سردينيا، مقابل دعمه في الحصول على حقوق البث التليفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

- تمت متابعة الرجلين في البداية بتهمة "الفساد الخاص"، لكن هذه التهمة أسقطت من الدعوى بعد اتفاق في نهاية يناير بين الفيفا والمسؤول القطري، لم يتم الكشف عن بنوده.

- وُجهت للخليفي وفالك تهمة أخرى، وهي الإدارة غير النزيهة، حيث يتهم القضاء السويسري "فالك" بأنَّه احتفظ لنفسه بمزايا كان ينبغي أن تذهب إلى الفيفا، و"الخليفي" بأنه حرضه على القيام بذلك.

- تتركز الأضواء على "فالك"، اليد اليمنى لرئيس الاتحاد الدولي السابق السويسري جوزيف بلاتر، المعني بقضيتين منفصلتين حول حقوق النقل التليفزيوني، حيث يواجه عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات حال ثبتت إدانته.

- واتهم "فالك"، 59 عامًا، بتسهيل منح مجموعة "بي إن" الإعلامية حقوق مونديالي 2026 و2030 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقابل "مزايا غير مبررة" من" الخليفي".

- ويواجه "الخليفي" تهمة "تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد"، تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات.

- اتهم "فالك" باستغلال منصبه في "فيفا" بين 2013 و2015، لمنح حقوق نقل تليفزيوني في إيطاليا واليونان لعدة نسخ من كأس العالم، وبطولات أخرى بين 2018 و2030 لصالح شبكات إعلامية يفضّلها، مقابل دفعات مالية من رجل الأعمال اليوناني دينوس ديريس المتهم أيضًا.

- إذا استمرت جلسة الاستماع في مسارها، سيكون أول حكم في سويسرا، مقر معظم الاتحادات الرياضية في العالم، فيما يخص فضائح فساد "فيفا" التي انطلقت قبل 5 سنوات.