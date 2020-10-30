المبعوثة الأممية لليبيا: تنفيذ وقف إطلاق النار مسؤولية الأمم المتحدة

وصفت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، اتفاق وقف إطلاق النار بليبيا إنجاز جوهري، وضمان تنفيذه مسؤولية الأمم المتحدة.

وأوضحت وليامز، وفقا لما أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية، اليوم الجمعة، سعى الأمم المتحدة لعقد اجتماعات (5 +5) في ليبيا وتفهمها الشكوك حول المرحلة الانتقالية فى ليبيا، لافتة إلى أن كل الدول باستثناء قطر شاركت بمسار برلين ووافقت عليه.

وأشارت وليامز إلى تراجع عدد النازحين مع عودة الهدوء إلى ليبيا، مؤكدة أن شرطة مشتركة ستنتشر بمناطق التماس في ليبيا.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد جددت في وقت سابق اليوم، دعوتها الليبيين للمشاركة في حوار مباشر مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، حول العملية السياسية والميثاق الوطني الليبي، المقرر انعقاده اليوم، وأنه يمكن للمواطنين الراغبين في المشاركة بالحوار التسجيل في منصة الحوار الليبي، طوال فترة انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي، للتفاعل مع البعثة والتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم في كل ما يتعلق بعملية ملتقى الحوار.