"توفيق" يقود خطة إعادة "زعيم الفلاحين" للمربع الذهبي في الدوري الممتاز

تسعى الدولة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام، إلى إعادة نادي غزل المحلة العريق (زعيم الفلاحين) إلى المنافسة على دخول المربع الذهبي للدوري العام الممتاز في الموسم الجديد 2020 -2021.

وتستعد وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيق هدف التواجد والمنافسة على درع الدوري العام الممتاز في الموسم الجديد، خصوصا بعد صعود الفريق من دوري الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز بعد أداء مبهر من خلال خطة يقودها بحماس شديد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وأعلن عن عدد من الخطوات التي يسعى إلى تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وضعت الوزارة خطة مالية استثمارية فنية لإعادة زعيم الفلاحين إلى مكانته الطبيعية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي حينما كان ينافس أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمقاولون العرب للتواجد في المربع الذهبي.

ترتكز خطة وزارة قطاع الأعمال على تأسيس شركة لفريق كرة القدم بالنادى، بالإضافة إلى تأسيس اكاديمية النادى لتفريغ الناشئين إلى جانب فصل الأندية عن الشركات بحيث يكون للنادي شركة اسمها غزل المحلة لكرة القدم ، بعد تقييم الاصول ومنها استاد غزل المحلة والملاعب الفرعية بحيث يتم مشاركتها في الشركة الجديدة حق انتفاع لمدة 20 سنة وبعدها تعود الاصول لشركة المحلة وأخيرا زيادة عضوية العاملين فى الشركة بالنادي لتمويل خطة التطوير بدأت وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ خطتها اليوم عندما زار "توفيق" إلى نادي غزل المحلة وشهد احتفالية تكريم فريق كرة القدم بنادي غزل المحلة، بمناسبة صعوده للدوري الممتاز، والتي أقيمت بمسرح الشركة، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وسلم الوزير والمحافظ اللاعبين والجهاز الفني والإداري للفريق ، دروع التكريم ومكافآت مالية خلال الاحتفالية التي شملت عدد من العروض الفنية، بحضور رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ، والعضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، ومجلس إدارة نادي غزل المحلة.

وكرم "توفيق" عدد من قدامى اللاعبين ومشجعي فريق غزل المحلة، حيث وجه سيادته التحية والتقدير للاعبي غزل المحلة القدامى سواء الراحلين أو الحاضرين للاحتفالية. وأشاد بجهود اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب خالد عيد ، مؤكدا على تقديم كامل الدعم الفني والإداري والمالي للفريق للمنافسة بقوة في الدوري الممتاز.وقال توفيق إلى لاعبي نادي غزل المحلة اليوم إن الآداء المبهر للفريق عجل بخطة التطوير وتأسيس شركة لفريق كرة القدم بالنادى الذي يقدم مباريات جيدة جدا تؤهله للمنافسة بقوة فى الدورى الممتاز والدخول للمربع الذهبى.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش الاحتفالية إننا نضع سياسة ثابتة مخططة للنادي تسير لسنوات ،مما يساعد على اظهار العديد من اللاعبين امثال محمد صلاح ومحمد الننى من خلال اكاديمية النادى من سنة 10 الى سن 13 سنة والانفاق عليهم لتخريج لاعبين على اعلى مستوى " احنا عايزين 80 محمد صلاح والننى". وتابع " توفيق"، أن قانون الرياضة يسمح بفصل الاندية عن الشركات بحيث يكون للنادى شركة اسمها غزل المحلة لكرة القدم ، حيث سيتم تقييم الاصول ومنها استاد غزل المحلة والملاعب الفرعية بحيث يتم مشاركتها في الشركة الجديدة حق انتفاع لمدة 20 سنة وبعدها تعود الاصول لشركة المحلة .

وأكد توفيق على أنه يسعى لجمع 100 مليون جنيه للنادى الفترة المقبلة وتأسيس شركة برأس مال 150 مليون جنيه، بحيث يتم التعامل بالاحترافية مع الفريق من خلال خبراء تخطيط وادارة ، لافتا إنه سيتم تطوير الاستاد والصالات الرياضية مع رفع عقود اللاعبين وعمل لائحة جديدة مجزية للفريق من أجل تحقيق ما تحلم به الجماهير .وأشار إلى أهمية زيادة عضوية العاملين فى الشركة بالنادي فعدد العاملين يصل لنحو 13500 عامل والمشتركين فى النادى فقط أقل من 2000 عضو فقط ، من خلال استثمار من 350 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه ستوجه للتطوير مع رفع قيمة العضوية.