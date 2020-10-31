11 مستندا لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي بعداد رئيسي للنشاط المنزلي

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، التابعة لوزارة الاسكان عن 11 مستندًا يجب أن يتقدم بها المواطن للحصول على خدمة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمباني السكنية، الصادر لها موافقة من الحي المختص بعداد رئيسي لأول مرة "نشاط منزلي".

وترصد "الوطن" في التقرير التالي المستندات والإجراءات اللازمة للحصول على الخدمة:

المستندات المطلوبة:

ـ طلب الحصول على الخدمة من المنتفع.

ـ موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

ـ سند الملكية أو الحيازة.

ـ إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك إن وجد.

ـ رقم التليفون الأرضي، الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني الخاص بالعميل.

ـ الرسومات الهندسية الخاصة بالوحدة ورسم كروكي للمكان.

ـ صورة الرخصة للمبنى.

ـ بطاقة الرقم القومي للعميل.

ـ إيصال المياه من أقرب جار.

ـ إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

ـ أي مستند آخر ترى الشركة طلبه ويكون ضروريًا لصحة وسلامة عملية التوصيل.

الإجراءات المطلوبة:

ـ قيام العميل باستيفاء طلب الحصول على الخدمة.

ـ تسديد قيمة المعاينة والملف.

ـ إجراء معاينة على الطبيعة من قبل فني الشبكة.

ـ إعداد المقايسة التقديرية، وإدراجها بمركز خدمة العملاء لسداد.

ـ تسديد العميل قيمة المقايسة، نقدا أو بالتقسيط.

ـ استخراج العميل للتصاريح اللازمة للحفر.

ـ صرف المهمات من المخازن من قبل الفني المختص.

ـ تنفيذ الفنيين للمقايسة، وإعداد المقايسة الختامية.

ـ توقيع العميل للعقد.

حملات توعية للحفاظ على مياه الشرب

ونفذت إدارة التوعية والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، مجموعة من الأنشطة التوعوية، بالتعاون والتنسيق بين إدارة القوافل الطبية والعلاجية بمديرية الصحة بالفيوم بقرية سيدنا الخضر بمركز يوسف الصديق، حيث تم تنفيذ ندوة حول أهمية مياه الشرب وطرق المحافظة عليها من الإهدار وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على مصادرها من التلوث، خاصة وأن القرية تخدمها محطة تحلية لمياه البحر، بجانب تنفيذ لقاءات توعوية مباشرة مع السيدات المترددات على الوحدة الصحية لتوعيتهم.

تعزيز مفهوم ترشيد استهلاك مياه الشرب

ومن جانبه قال اللواء هشام درة رئيس الشركة، إن إدارة التوعية تبذل مجهودات مضنيه فى توعية أهالينا داخل محافظة الفيوم، وتجوب قراها من أجل نشر وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك مياه الشرب لدى جموع المواطنين، خاصة هذه الأيام التي تشهد تعديات من جانب بعض المواطنين في إهدار مياه الشرب والتعدي على الخطوط الناقلة واستخدامها في غير الغرض المخصصه له.