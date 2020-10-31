بعد إلغاء حفل تامر.. الهضبة: أنا أول مطرب يغني في بلازا الجونة

أحيا النجم عمرو دياب، حفلًا غنائيًا ناجحًا، أمس الجمعة، ضمن فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الرابعة.

وقال دياب، على هامش الحفل، إنه يُعد أول مطرب يُحيي حفلًا غنائيًا على مسرح بلازا بمدينة الجونة، مما اعتبره الجمهور إن ذلك إسقاطًا على إلغاء حفل الفنان تامر حسني.

وكان من المُقرر إحياء تامر حسني، حفل إطلاق ألبومه الجديد "خليك فولازي"، على مسرح البلازا، يوم الخميس الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، إلا أنه تقرر إلغاءه بشكلٍ مفاجئ دون أسباب واضحة.

يذكر أن الفنان تامر حسني، قد أعلن عن تأجيل حفل طرح ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، والذي كان من المقرر أن يجري إطلاقه بمدينة الجونة.

وكتب عبر خاصية "ستوري" بحسابه الرسمي من موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "مساء العسل على أحلى ناس، تم تأجيل حفل إطلاق ألبوم خليك فولاذي، وسيُقام إن شاء الله قريبًا بالقاهرة".

وأحيا الهضبة عمرو دياب، حفلا ناجحا ضمن فاعليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الرابعة، والذي اختتم أمس الجمعة.

وحرصت الفنانة دينا الشربيني، على حضور حفل عمرو دياب، وتفاعلت مع جميع الأغاني التي قدمها "الهضبة" خلال الحفل.

كما شهد الحفل اقتحام شاب حفل عمرو دياب، وصعد على المسرح لالتقاط صورة سيلفي مع "الهضبة" أثناء الحفل، وسط ترحيب الأخير به.

وغنى "عمرو"، للمرة الأولى أغنية "الجو جميل"، بناء على طلب عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي.

وعلى جانب آخر، طرح عمرو دياب برومو أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم "الجو جميل"، المقرر طرحها كاملة خلال الفترة المقبلة، كما طرح منذ أيام أغنيته الجديدة "أهي أهي"، التي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو.

"أهي أهي"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "أوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون".

وتعد أغنية "أهي أهي"، ثاني تعاون بين عمرو دياب ومطربي اليونان، حيث سبق أن تعاون مع النجمة اليونانية أنجيلا دميتري في دويتو "بحبك أكتر"، و"حبيب قلبي"، اللتين صدرتا عام 1999.

وتعد إيريني بابادوبلو، واحدة من أشهر المطربات اليونانيات، وحققت أحدث أغنيتها" رقصة قلبي" نجاحا كبيرا عند طرحها باليونان. ونشر الفنان عمرو دياب، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، صورة مع المطربة إيريني بابادوبلو والتي شاركته بأغنيته الجديدة "أهي أهي" والتي طرحها مؤخرا.

وشهد هذا الصيف حضورًا قويًا للهضبة عمرو دياب، والذي طرح مع بداية الصيف أغنيته "يا بلدنا يا حلوة" التي تصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي، وطرح بعدها أغنيته "أماكن السهر" التي حققت نسب مشاهدات مرتفعة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكذلك تطبيقات الموسيقى المختلفة.