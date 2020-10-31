سعر الدولار اليوم السبت 31-10-2020.. أقل شراء في الأهلي ومصر

تقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر تعاملات قبل اليوم، السبت 31 أكتوبر الجاري، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة مثل البنك الأهلي والبنك التجاري الدولي وبنك مصر وبنك قناة السويس، المصرف المتحد، كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.65 جنيه، للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجّل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي سجّله في بنك CIB حيث بلغ 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك الإسكندرية 4.10 جنيه للشراء و4.2 جنيه للبيع، كما سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 20.36 جنيه للشراء، و20.53 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل نحو 20.33 جنيه للشراء، و20.54 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.47 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.48 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر 18.34للشراء و18.58 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 18.31 جنيه للشراء و18.58 جنيه للبيع.

وكانت قيمة الدولار استقرت مقابل الجنيه خلال أسبوع، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب بقيمة 12 جنيهًا في أسواق المال والبورصات العالمية، وفق آخر تعامل بالبنوك، حيث سجّل الدولار أعلى بيع بسعر 15.76 بيع و15.66 جنيه للشراء في بنوك " العقاري المصري العربي، التجاري الدولي، بنك أبوظبي الأول، بنك التعمير والإسكان، hsbc، وبنك الإمارات دبي الوطني، كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي بيريوس، مصرف أبو ظبي الإسلامي، الأهلي المصري، بنك البركة، البنك الأهلي الكويتي بيريوس المصرف المتحد، بنك التنمية الصناعية، كريدي أجريكول، بلوم، بنك قناة السويس، بنك عودة، بنك المشرق، الكويت الوطني، الإمارات دبي الوطني مصر إيران للتنمية، بنك التنمية الصناعية"