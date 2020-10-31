العقوبة القانونية على صاحب سيارة الطفل الذي صدم أمين شرطة: حبس وغرامة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مصور داخل سيارة، يُظهر أحد الأطفال جالسًا على كرسي القيادة، ويتحدث إلى أمين شرطة، يطلب منه الرخص، ليرد عليه الطفل بأسلوب لا يليق ويصدمه بالسيارة ويفر هاربا.

من جانبه، قال مصطفى السعداوي أستاذ القانون بجامعة المنيا، إن العقوبة تختلف على حسب سن الطفل، فإذا كان أقل من 15 سنة يعرض مالك السيارة إلى تهمة الإهمال لتركه قيادة الطفل للسيارة، والقيادة دون رخصة.

وأضاف السعداوي في تصريحات لـ"الوطن" أن العقوبة ستكون الحبس من أسبوع إلى ثلاث سنوات لصاحب السيارة وليس الطفل وذلك على حسب ماتراه هيئة المحكمة من العقوبة المناسبة.

وأكد أنه إذا تعرض الضابط إلى إصابات جسدية يتم تعويضة بمبلغ مادي من مالك السيارة، وذلك في حالة تسبب الطفل في إلحاق الأذى بالضابط.

وكان بدايه الحوار الذي دار بين الطفل وسائق السيارة بسخرية الطفل في حديثه مع الشرطي، حينما سأله الأخير "رخصك فين يا حبيبي؟"، ليرد الطفل ساخرًا "أنت إزاي تعمل لي كده متحطش إيدك عليا".

وأعاد الشرطي توجيه السؤال ذاته للطفل، ليرد الأخير ساخرًا: "فين الكمامة بتاعتك. طب ابعد وشك عني بقا"، فيكرر الشرطي سؤاله عن الرخص، حتى قال الطفل وسط صوت لضحكات مصور الفيديو "معييش رخص".

وبصوت حازم، قال الشرطي للطفل "طب سيب لي العربية"، وتحرك الشرطي للجهة الأخرى، قبل أن ينطلق الطفل بسرعة كبيرة، ويصدم الشرطي ويفر هاربا بالسيارة.

ويظهر الفيديو مجموعة شباب داخل السيارة، يضحكون على حديث الطفل الذي ظل يسخر من الشرطي أثناء حواره معه وطلبه للرخص، بينما كان يطل عليه رجل الشرطة من نافذة السيارة.

مصدر أمني: فحص فيديو تعدي طفل على رجل مرور بسيارته

وقال مصدر أمني إن الأجهزة المختصة تفحص فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتبين أن الفيديو يظهر فيه طفل يقود سيارة وفي أثناء ذلك يقوم أحد رجال المرور بإيقافه لفحص تراخيصه ومناقشته حول كيفية قيادة السيارة ومن المسؤول، فيما يحاول الطفل السخرية منه ثم الهرب بالسيارة.

وأضاف المصدر أن القوات تجري عملية فحص لتحديد مكان قيادة الطفل للسيارة وتحديد هويته والسيارة التي كان يقودها وبيان عما إذا كان الفيديو قديم وتم فحصه من قبل القوات من عدمه.