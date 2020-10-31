الهضبة يكسر روتينا عمره سنوات من أجل جمهوره في الجونة: مبقاش ينام بدري

أحيا النجم عمرو دياب، حفلًا غنائيًا ناجحًا، أمس الجمعة، ضمن فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الرابعة.

وقدّم دياب، على المسرح، أغنية "تملي معاك"، بعد 20 عامًا من غنائها بالحفلات، إذ تفاعل معها الجمهور بشكلٍ كبير وظل يُردد كلماتها مع الهضبة.

وكشف الهضبة على هامش الحفل عن أنه كسر روتينا اعتاد عليه لسنوات طويلة، وهو النوم مبكرًا، قائلا: "أغنية تملي معاك سبب شهرتي بين الجمهور، وأنا من يوم ما بقيت أسهر مبقتش أعمل أغاني سلو.. عشان كده هغني معاكم دلوقتي أغنية تملي معاك".

وكانت مصادر مقربة من الهضبة، كشفت تفاصيل حياته اليومية لـ"الوطن"، مشيرة إلى أنه ينام في الحادية عشر مساء، ويستيقط في السابعة صباحا، ويمارس الرياضة 3 ساعات يومياً.

وعلى صعيد الأطعمة والمشروبات، قالت المصادر، إن النجم يتناول اللحوم 3 مرات في الأسبوع، ويشرب في اليوم الواحد 3 لترات مياه، ويقاطع المشروبات الغازية.

المصادر، أضافت أن 3 مدربين يشرفون على تدريبات لياقته، أحدهم إنجليزي بالإضافة إلى المصارع كرم جابر، الذي يمارس هواية كرة القدم 3 مرات في الأسبوع.

المقربون من الهضبة، أشاروا إلى أنه لديه في منزله جيم كامل على أحدث طراز به جميع الآلات وملعب كرة قدم حقيقي، ويقضي 8 ساعات في الأستديو الخاص به، كما أنه يخصص 3 ساعات يومياً للجلوس مع أصدقائه.

يذكر أن عمرو دياب، قدّم أغاني "سلو" عدّة، ومنها "بعترف" و"كل حياتي" و"صدقني خلاص" و"قرب مني شوية شوية" و"قصاد عيني" و"تملي معاك".

وكان الهضبة عمرو دياب، أحيا حفلا ناجحا ضمن فاعليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الرابعة، والذي اختتم أمس الجمعة.

وحرصت الفنانة دينا الشربيني، على حضور حفل عمرو دياب، وتفاعلت مع جميع الأإغاني التي قدمها "الهضبة" خلال الحفل.

كما شهد الحفل اقتحام شاب حفل عمرو دياب، وصعد على المسرح لالتقاط صورة سيلفي مع "الهضبة" أثناء الحفل، وسط ترحيب "دياب" به.

وغنى "عمرو"، للمرة الأولى أغنية "الجو جميل"، بناء على طلب عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي.

وعلى جانب آخر، طرح عمرو دياب برومو أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم "الجو جميل"، المقرر طرحها كاملة خلال الفترة المقبلة، كما طرح منذ أيام أغنيته الجديدة "أهي أهي"، التي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو.

"أهي أهي"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "أوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون".

وتعد أغنية "أهي أهي"، ثاني تعاون بين عمرو دياب ومطربي اليونان، حيث سبق أن تعاون مع النجمة اليونانية أنجيلا دميتري في دويتو "بحبك أكتر"، و"حبيب قلبي"، اللتين صدرتا عام 1999.

وتعد إيريني بابادوبلو، واحدة من أشهر المطربات اليونانيات، وحققت أحدث أغنيتها" رقصة قلبي" نجاحا كبيرا عند طرحها باليونان. ونشر الفنان عمرو دياب، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، صورة مع المطربة إيريني بابادوبلو والتي شاركته بأغنيته الجديدة "أهي أهي" والتي طرحها مؤخرا.

وشهد هذا الصيف حضورًا قويًا للهضبة عمرو دياب، والذي طرح مع بداية الصيف أغنيته "يا بلدنا يا حلوة" التي تصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي، وطرح بعدها أغنيته "أماك