بالصور.. محافظ الغربية يرسل "بوكيه ورد" للمعلم المعتدى عليه من ولي أمر

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى اللواء شاكر يونس، سكرتير عام محافظة الغربية، بتكليف المحاسب محمد أبوسليم رئيس مدينة سمنود ووفد مرافق له بزيارة أحد المعلمين الذي تعرض للضرب على أيدي ولي أمر طالب أثناء فعاليات اليوم الدراسي.

من جانبه باشر محمد متولي أبوسليم رئيس مركز ومدينة سمنود دوره بزيارة المعلم "عبدالمنعم السنبختي"، الذي يرقد بمستشفى سمنود نتيجة لقيام احد أولياء الأمور بالتعدى عليه أثناء عمله، مؤكدا على تقديم كل الدعم للمعلم المصاب حتى يحصل على حقه بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من ناحيه أخرى فتح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تحقيقا موسعا في تلك الواقعة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لحفظ كرامة كافه الزملاء من المعلمين على مستوى المدارس بالإدارات التعليمية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه أعطيى توجيهاته العاجلة إلى مديري المراحل التعليمية ومديري الإدارات التعليمية بالضرورة إجراء الجولات الميدانية الصباحية على كافة المدارس، لمتابعة انتظام فعاليات وسير الدراسة والتنبيه على تذليل أي عقبات محتملة قد تواجه الطلاب وأولياء أمورهم.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة تسليم الكتب الدراسية للطلاب بمختلف المراحل التعليمية، دون التقيد بسداد قيمة المصروفات، حفاظًا على صالح مستقبلهم الدراسي.