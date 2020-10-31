"الصبي قتل معلمه".. كشف لغز مصرع صاحب مقهى بكفر الشيخ

كشف قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، ملابسات مقتل صاحب مقهى بكفر الشيخ في قطعة أرض زراعية.

وتبين أن عاملاً سابقاً بالمقهى نفذ الجريمة بعدما فصل كاميرات المراقبة، حيث قاومه المجني عليه فسدد له عدة طعنات بسكين.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز كفر الشيخ بمديرية أمن كفر الشيخ، أنه جرى العثور على جُثة مالك مقهى، 47 سنة، مقيم بقرية بدائرة المركز بقطعة أرض زراعية أمام مسكنه.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكَّل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن كفر الشيخ، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملاً، 19 سنة، كان يعمل بالمقهى ملك المجني عليه مُقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، وقرر بسابقة عمله بالمقهى ملك المجني عليه وتركه العمل ورفض المجني عليه إعادته للعمل مرة أخرى ما أثار حفيظته، ونظراً لعلمه بقيام المجني عليه بتحصيل الإيراد اليومي للمقهى قبل غلقه فعقد العزم على قتله وسرقة ما بحوزته من أموال.

وأضاف المتهم قيامه بفصل كاميرات المراقبة الخاصة بمسكن المجني عليه وانتظاره بالقرب من مسكنه، ولدى حضوره باغته بالتعدي عليه بسلاح أبيض (سكين) محدثًا إصابته التي أودت بحياته، واستولى على هاتفه المحمول وعقب ذلك قام بالتخلص من جثته بإلقائها بمكان العثور.

جرى بإرشاد المتهم ضبط الهاتف المستولى عليه والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.