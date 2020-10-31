افتتاح مدرسة للتعليم الأساسي بكفر الشيخ بتكلفة 6 ملايين جنيه

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، مدرسة محمود السيد شحاتة للتعليم الأساسي بقرية السيد إسماعيل، الشهيرة بالحشايشة التابعة للوحدة القروية بالشمارقة مكونة من 14 فصلاً، بتكلفة 6 ملايين جنيه، على مساحة 2113 مترًا.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنها أول مدرسة بالقرية، وبافتتاحها وضعت حدًا لمعاناة الأطفال الذين كانوا يتوجهون لقرية الشمارقة، وعزبة السعدي، وكان بين قريتهم ومدرستهم 4 كيلومترات، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل جاهدة على توفير بيئة تعليمية مناسبة، وتقليل كثافة الفصول.

وأضاف، ستشهد المحافظة افتتاح 30 مدرسة خلال المرحلة المقبلة، فقبل بدء الدراسة تم افتتاح 5 مدارس، وسيتم افتتاح 10 مدارس خلال الأسبوع الجاري، ثم افتتاح 20 مدرسة أخرى خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس أحمد عبدالكريم، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، والمهندس حمودة نعمان نائب مدير فرع الهيئة، والمهندس وفائي الشناوى مدير المشروعات، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام.

وكان المحافظ افتتح نهاية الشهر الماضي مدرستين ضمن افتتاح 5 مدارس جديدة تضم 75 فصلاً بـ5 قرى تابعة لإدارات قلين ودسوق وكفر الشيخ التعليمية، لتخفيف كثافة الفصول للطلاب بتكلفة 40 مليونًا و250 ألف جنيه.

وفضّل المحافظ أن يفتتح تلك المدارس بعض الأطفال الموجودين أثناء أعمال الافتتاحات، مشاركين في أعمال التشجير، حيث جرى افتتاح مدرسة المنشاة الكبرى الثانوية، التابعة لإدارة قلين التعليمية وتتكون من 15 فصلاً جديدًا بتكلفة 6 ملايين و900 ألف جنيه، كما تضم المدرسة معامل علوم متطورة ومكتبة وحاسب آلي، وحجرة شبكات، وحجرة طبيب، ومخزنًا، وحجرات مجالات، وحجرات معلمين واجتماعيات، لتضم 614 طالبًا كانوا يدرسون بفترة مسائية بالمدرسة الإعدادية.

وافتتح المحافظ ورئيس هيئة الأبنية التعليمية مدرسة حصة الغنيمي التابعة لإدارة قلين التعليمية، وإنشاء 18 فصلاً جديدًا، بتكلفة 8 ملايين جنيه، معبرًا عن إعجابه بأعمال التشجير بالمدرسة والحديقة، إضافة للموقع المخصص لألعاب الأطفال.