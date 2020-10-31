الأمم المتحدة: اللجنة العسكرية الليبية تجتمع بغدامس 4 نوفمبر

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بجنيف، اليوم، أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المعروفة باسم "5 + 5" ستعقد جولتها الخامسة من المحادثات فى ليبيا، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاق المحادثات العسكرية بين أطراف النزاع، حيث ستكون المحادثات في الفترة بين 2 و4 نوفمبر 2020 فى مدينة غدامس الليبية.

يذكر أن الجولة الجديدة من مباحثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تأتي بعد توقيع الأطراف على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، وذلك فى 23 أكتوبر الجاري فى جنيف.

وأشار البيان إلى أن اجتماع اللجنة سوف يلتئم بحضور الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة فى ليبيا بالإنابة ستيفانى ويليامز، حيث سيبحث المشاركون في الاجتماع آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلًا عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.