مصرع 2 وإصابة 4 في تصادمين على طريقي "رمادة" و"زراعي طوخ"

لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب 4 آخرون في حادثي تصادم منفصلين بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، أحدهما على طريق "قليوب - رمادة"، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 ثالث، نتيجة تصادم دراجة نارية وسيارتين نقل و"ميكروباص"، كما أسفر تصادم سيارة ملاكي بالجزيرة الوسطى على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، بدائرة مركز طوخ، عن إصابة 3 أشخاص.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجده بوقوع حادث تصادم على طريق "قليوب - رمادة"، بين سيارتين نقل وميكروباص ودراجه نارية ووجود جثتين ومصاب، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف، لنقل الجثتين والمصاب إلى المستشفى، كما انتقل فريق من ضباط المباحث والمرور إلى موقع الحادث.

تبين من المعاينة والفحص، أنه أثناء سير دراجه نارية "موتوسيكل"، يستقلها 3 أشخاص، على الطريق بسرعة كبيرة، اختلت عجلة القياده بيد سائقها، فسقط بين سيارتين نقل وأخرى "ميكروباص"، مما أسفر عن مصرع اثنين من مستقلي الموتوسيكل وإصابة الثالث.

كما تلقى مدير أمن القليوبية إخطارً من مأمور مركز شرطة طوخ، العميد تامر موسى، بوقوع حادث تصادم على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، أمام مقر حزب "مستقبل وطن"، بدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، بينهم طفل.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي متجهة إلى القاهرة، انفجر أحد الإطارين الأماميين، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد سائقها، وانحرفت السيارة لتصطدم بالجزيرة الوسطى وإلى الاتجاه المقابل، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى طوخ، كما تسبب في توقف الحركة المرورية في الاتجاهين مؤقتاً، لحين رفع أثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي أمرت بانتداب مهندس فني لبيان سبب الحادث وطلب تحريات المباحث.