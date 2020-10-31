موعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي في ختام الدوري والقناة الناقلة

يترقب عشاق الدائرة المستديرة اللقاء الذي يجمع بين الأهلي وطلائع الجيش مساء اليوم السبت 31 أكتوبر الحالي، في إطار منافسات الجولة 34 والختامية لبطولة الدوري المحلي، والتي من المقرر أن تشهد تتويج المارد الأحمر باللقب الـ42 في تاريخه، خلف الأبواب المغلقة.

موعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي

وتنطلق مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي، في الثامنة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة السابعة مساءً بتوقيت تونس، والساعة السادسة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي

وتُنقل المباراة التي تجمع الأهلي وطلائع الجيش على ملعب "الأهلي we السلام" عبر شاشة قناة ON Time Sports 1 HD، بتعليق أيمن الكاشف.

وأسندت لجنة الحكام، إدارة اللقاء للحكم أمين عمر، ويعاونه أسامة عبداللطيف وتامر سمير، وعمرو عبدالفتاح حكمًا رابعًا، وعمرو الشناوي حكمًا للفيديو، ويعاونه محمود ناجي.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 86 نقطة، جمعها من الفوز في 27 مباراة، والتعادل 5 مرات، والهزيمة مرة وحيدة، فيما يأتي طلائع الجيش في المركز الـ11 برصيد 41 نقطة، جمعها من الفوز 9 مرات، والتعادل 14 مرة، بينما تكبد الخسارة 10 مرات.

قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمته لمواجهة طلائع الجيش في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأليو بادجي وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجيرالدو ومحمد هاني وشادي رضوان ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.

الأهلي يحسم الدوري 42 مرة في تاريخه

وكان المارد الأحمر حسم بطولة الدوري الـ42 رسميًا في تاريخه، والخامسة على التوالي، قبل نهاية المسابقة بـ6 جولات.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق، والذي جرى فسخ التعاقد معه من قِبل مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، قاد الأهلي للفوز ببطولة الدوري، ووضع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بصمته بعدما أدار ثلاث مباريات أمام إنبي والمقاولون العرب وبيراميدز.