البنك الأهلي المصري يستكمل تطوير التعليم في المحافظات بالتعاون مع "مصر الخير"

افتتح البنك الأهلى المصرى ومؤسسة مصر الخير عدداً من المشروعات التنموية بمحافظة الفيوم، وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، ونرمين شهاب الدين، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصرى، حيث تشمل المشروعات مدرستين تم تطويرهما، مع وضع حجر أساس لوحدة بيطرية وتسليم 50 مشروع توليد دخل، وذلك بتمويل كامل من البنك الأهلى المصرى. وأشاد الدكتور أحمد الأنصارى بالتعاون بين البنك الأهلى المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسات الدولة لتحقيق التنمية وعمليات التطوير وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية بمختلف المحافظات.

وقالت نرمين شهاب الدين إن المشروعات التى تم افتتاحها بالمحافظة تأتى ضمن برامج المسئولية المجتمعية التى يقوم بها البنك، خاصة فى قطاع التعليم 2030، مشيرة إلى أن التعاون بين البنك الأهلى المصرى ومؤسسة مصر الخير فى محافظة الفيوم أسفر عن افتتاح عدد من مشروعات التنمية المتكاملة بالفيوم، ومنها مدرستا أبوسعاد الإعدادية وعبدالسلام كريم الابتدائية، وذلك من أجل دعم وتطوير العملية التعليمية. وأكدت أن البنك الأهلى بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير قام بتوزيع 50 عقداً لمشروعات مولدة للدخل على الأسر المستحقة بالمحافظة، وذلك بهدف الحد من البطالة وتحسين المستوى المعيشى لسكان تلك القرى، إضافة إلى تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية منشأة سنورس، وأيضاً عمليات الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بالقرية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لضمان توفير مياه نقية لأهالى القرية.

وأوضح الدكتور على فتحى عبدالرحيم، رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، أن افتتاح مدرسة عبدالسلام كريم للتعليم الأساسى بمنشأة سنورس يستهدف خدمة 1447 طالباً وطالبة، إضافة إلى افتتاح مدرسة عزبة أبوسعاد الإعدادية بمنشأة سنورس والتى تخدم 956 طالباً وطالبة.