عبدالغفار عن استقرار إصابات كورونا: الناس متستاهلش كرم ربنا ده

علق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الارتفاع الطفيف في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في مصر، رغم عدم التزام الكثيرين بالاجراءات الوقائية الموضوعة، قائلًا: "الناس مش بتعمل حاجة تستاهل عليها كرم ربنا ده".

وأضاف عبدالغفار، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه لا يوجد تنفيذ للإجراءات الوقائية من قبل المواطنين سواء في الأماكن العامة أو المغلقة، وخاصة المناطق المكتظة بالسكان وبها تجمعات للمواطنين: "الحاجات دي مينفعش نتهاون فيها".

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه لا يمكن أن نلوم على الدولة أو الحكومة في هذا الأمر: "مش هنمشي ورا كل واحد ونحطله حارس يقول له يعمل إيه، ده أمر عاوز وعي، خدوا بالكم شدة المرض أضعف آه والأعداد مسيطرين عليها، خبراتنا الصحية مسيطرة بس لازم ناخد بالنا".

وأوضح عبدالغفار، أن ما نراه في أوروبا، نشعر به في مصر بعدها بشهر أو شهرين: "اللي حصل في فرنسا وإيطاليا وانجلترا، هي موجة ثانية لأنهم سجلوا حالات أعلى من إصابات الموجة الأولى، إحنا عاوزين نلتزم عشان ماتكونش هناك موجة ثانية".