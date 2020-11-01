صاحبة 73 فيديو إباحيا: زوجي عاطل واضطررت لممارسة الدعارة في الخليج

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل جديدة في جريمة البغاء الدولي المتهمة فيها سيدة بكفر الشيخ صاحبة 73 فيديو إباحيا، إذ تبين أن المتهمة لم تمارس الرذيلة داخل مصر فقط، وأنها سافرت إلى الخليج لممارسة الدعارة بتحريض من صديقتها منذ عامين.

"سافرت الخليج عشان مفيش حد هنا هيدفع 3 آلاف درهم في الليلة، الزبون هنا آخره فرخة وزجاجة بيرة" تلك الكلمات اعترفت بها فتاة أمام جهات التحقيق التى كانت تفحص علاقات إمكانية انخراط المتهمة في شبكة دعارة محلية لكنه لم يثبت حتى الآن ممارسة المتهمة الدعارة داخل مصر.

وأضافت المتهمة في تحقيقات النيابة: "عملت كده بس عشان أعرف أجدد الإقامة بتاعتي في الإمارات كنت رايحة زيارة والمغريات هناك كتير أوي، وكمان عشان أعرف أربي عيالي، جوزي عاطل ومش شغال والحمل كله عليا".

وقررت النيابة العامة في كفر الشيخ استدعاء المتهمة من محبسها إلى جلسة تحقيق أمام النيابة العامة اليوم الأحد لاستكمال التحقيقات معها ومواجهتها بأدلة اتهام جديدة ممثلة في تقرير المساعدات الفنية الخاص بفحص فيديوهات الإباحية.

حاولت المتهمة التهرب من جريمة ممارسة الدعارة دون تمييز وقالت "يا باشا أنا كنت مع عشيقي اسمه وليد بس ليا معاه فيديوهين اتنين بس، وباقي الفيديوهات الـ71 التانيين مش أنا تخص بنات تانية كانوا معايا في الإمارات".

وزعمت المتهمة بممارستها الجنس مع شاب واحد يدعى "وليد" خلال الفيديوهين اللذين ظهرت فيهما بزعم الحب وليس الدعارة، وأنكرت ممارستها الجنس مع الرجال دون تمييز نظير حصولها على مبالغ مالية، فقررت النيابة تكليف مباحث الآداب بإعداد تحرياتها فيما ادعته المتهمة بعدم ممارستها الدعارة.

كما اعترفت المتهمة بصحة المكالمات الجنسية وعددها 135 مكالمة والصور المخلة وأنها كانت مع عشيقها وليد بحسب حديثها أمام النيابة العامة التى قررت حبسها على ذمة التحقيقات بتهمة الزنا.

وواجهت النيابة المتهمة "سمر" بأقوال زوجها أنه تلقى مقاطع فيديو تظهر فيها زوجته عارية في أحضان أحد الأشخاص، يقيم بمركز الرياض، مشيرًا إلى أنه جرى تصوير تلك المقاطع في إحدى الدول العربية، عندما كانت تعمل في مصنع ملابس، بغرض نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لجذب الزبائن.

وأوضح الزوج، في أقواله، أنه تلقى أيضًا مقاطع صوتية بصوت زوجته، تعترف فيها بإقامتها علاقة غير شرعية مع المتهم الثاني، الذي يظهر معها في مقاطع الفيديو الإباحية، عندما كانت تعمل بالخارج، وأضاف أنه جرى نشر هذه المقاطع والصور على موقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث الزوج أنه تزوج من المشكو في حقها قبل 9 سنوات، في عام 2011، وأنجب منها طفلتين، ونظرًا لظروف المعيشة الصعبة، أقنعته بسفرها إلى إحدى الدول العربية للعمل في مصنع ملابس عام 2017، وكانت تقضي في الخارج فترة 5 شهور، ثم تحصل على إجازة لمدة شهرين.

وأشار الزوج إلى أنه في شهر نوفمبر 2019، تلقى على هاتفه عبر تطبيق "واتس آب" مجموعة من الصور تظهر فيها زوجته عارية، فقام بتحرير محضر برقم 12776 لسنة 2019 إداري مركز شرطة كفر الشيخ.