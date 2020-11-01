صورة على فيس بوك ورقبة زجاجة.. اعترافات منجد بنحر صديقه: "قالي ياخرنج"

شرح منجد بالغربية، تفاصيل قيامه بقتل صديقه الترزي في طنطا، بسبب معايرته بعلاقة القتيل بشقيقة خطيبته، حيث أقر المتهم في التحقيقات، أنه اصطحب المجني عليه بدراجته النارية، لتوصيله إلى منزله، وفي الطريق عاتبه على نشر صور شقيقة خطيبته على فيس البوك.

وأوضح المتهم، أنهما أثناء ذلك، كانا يسيران بالدراجة النارية وسط الزراعات، وفي مكان شبه خال من المارة، وأثناء عتابهما، رفض المجني عليه، حذف صور شقيقة خطيبته، فقرر التخلص منه، بعد أن وقعت مشادة كلامية بينهما.

وأضاف المتهم، أنه اثناء تدافعهما، وتبادل اللكمات، عثر على زجاجة مياه غازية فارغة، فهشمها على حجر، وقام بنحر القتيل بـ"برقبة الزجاجة"، ثم تركه غارقا فى دمائه، وفر هاربا، مشيرا إلى أنه لم يكن ينوى قتله: "كنت عاوز ألم الموضوع، بس هو اللى استفزنى وقالى بس يا خرونج".

وتابع المتهم، أن المجني عليه صديقه، لكنه لم يراع مشاعره، وأصر على نشر صور شقيقة خطيبته على فيس بوك: "الناس عايرونى وقالوا يا خرونج، هو اللى طلع على الكلمة دى والناس مسكتها".

وذكرت التحريات، أنه تبلغ لمركز شرطة طنطا، بالعثور على جثة ترزي، مقيم بدائرة المركز، وبها جرح ذبحي، بدائرة المركز.

تشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام تحت اشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع وبمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية.

أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة منجد، مقيم بدائرة المركز، عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه، وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة.

وقرر بسابقة قيام المجنى عليه بنشر صور حفل خطوبته وظهور شقيقة خطيبته بها، التى يرتبط بها بعلاقة عاطفية وتداولها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتنمر بعض الأهالى عليه، وقيامه بتاريخ الواقعة بالتقابل مع المجنى عليه.

واصطحبه بدارجته النارية بزعم توصيله إلى منزله، وأثناء سيرهما قام بمعاتبته على ذلك فحدثت بينهما مشاجرة بمكان العثور على الجثة، قام خلالها بالتقاط قطعة زجاجية من الأرض وتعدى بها عليه محدثاً إصابته التى أودت بحياته وإستولى على هاتفه المحمول وهرب.

وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه والدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق وقررت حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات.