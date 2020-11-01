قبل موسم السياحة.. قناطر إسنا تشهد رواجا كبيرا في حركة الملاحة النهرية

بدأت تشهد قناطر إسنا الجديدة، عن وجود رواج كبير في حركة الملاحة النهرية بالهويسان الملاحيان للقناطر وذلك من خلال مرور المراكب الشراعية ووحدات النقل النهرى وسط تأهب واستعداد تأمين لضمان جاهزية الهويسين الملاحيين لعودة محتملة للعبور السياحى المعتاد بكامل طاقته تدريجيا خلال الأشهر المقبلة.

وحسب قطاع الخزانات بوزارة الري تكمن أهمية القناطر الكبرى المقامة علي نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسيّة والتي تعد وسيلة التحكم في المياه بالأسلوب الذي يضمن الاستفادة من هذه المياه.

كما أن القناطر تضمن وصول المياه لمناطق الاحتياج في الوقت والقدر من خلال منظومة أساسية تهدف إلى التحكم الأمثل في الثروة المائية وسبل تنميتها والمحافظة عليها تدار من خلال القناطر الرئيسيّة على نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسيّة وما يلحق بتلك القناطر من أهوسة ملاحية حديثة وطرق علوية ومحطات توليد كهرباء نظيفة.

وواصلت الإدارة العامة لقناطر إسنا الجديدة بالتنسيق مع قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الري أعمال صيانة القناطر بصفة دورية لضمان أمان وسلامة مثل تلك المنشآت الكبرى وحرصًا على سياسة وحسن إدارة وتوزيع المياه طبقًا للاحتياجات المائية المطلوبة لأغراض الري والزراعة والشرب والملاحة والصناعة وكافة الأغراض الأخرى.

وكان الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري بالأقصر كشف عن أن أعمال الملاحة مستمرة عبر هويسى قناطر إسنا الجديدة بعد عودة الرحلات النيلية، حيث تم مرور إحدى العائمات السياحية القادمة من الأقصر فى اتجاه أسوان.

كما تم التأكد من جاهزية الهويسين الملاحيين استعدادا لعودة الموسم السياحى، ورفع حالة الاستعداد لإتمام أعمال الصيانات الدورية المقررة لرفع كفاءة منظومة تشغيل الهويسين.

الجدير بالذكر أنه تم البدء فى إنشاء قناطر إسنا القديمة جنوب محافظة الأقصر عام 1904 وتم افتتحها عام 1908 فى الخديوى عباس حلمى الثانى، وتكونت من 120 فتحة عرض كل منها 5 متر تفصل كل واحدة عن الأخرى بغلة عرضها 2 متر، كما أن كل 20 فتحة تكون مجموعة تفصلها عن الأخرى بغلة عرضها 4 أمتار، بالإضافة إلى هويس ملاحى طوله 80 مترا وعرضه 16 مترا، والقناطر مصممة لتتحمل فرق توازن 2.5 متر تم زيادته، إلى 5.1 متر بعد أن تم تعلية القناطر فى عام 1945.

وقررت وزارة الري إنشاء قناطر إسنا الجديدة خلف القناطر القديمة بحوالى 1200 مترا، وتم افتتاحها عام 1994، وذلك لتوفير المياه اللازمة لسد الاحتياجات المتزايدة للرى، وكذلك لإمكانية توليد طاقة كهربائية تقدر بحوالى 635 جيجاوات ساعة سنويا، فضلا عن ذلك تطوير الملاحة النهرية عن طريق إنشاء هويس يسمح بمرور وحدتين ملاحيتين كبيرتين فى وقت واحد وكذلك زيادة الحمولة على الطريق الذى يربط بين ضفتى نهر النيل إلى 70 طنا بدلا من 20 طنا.