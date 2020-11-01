التفاصيل الكاملة لأكبر عملية تهريب بالجمارك: عصابة زورت أوراق 47 سيارة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل واحدة من أكبر قضايا الفساد والتزوير، العابرة للحدود، عقب القبض على تشكيل عصابى مكون من 6 متهمين قاموا بتوزير أوراق ومستندات ملكية 47 سيارة مهربة من الجمارك.

وذكرت التحريات أن المتهمين وهم 4 متهمين يعاونهم هاربان خارج مصر قاموا بتهريب تلك السيارات من دول عربية مجاورة، ثم زوروا لها مستندات ملكية لاعادة بيعها حيث يقوم بإدخال تلك السيارات للبلاد عبر المنافذ الجمركية، بطريقة رسمية، ثم يترقبون انتهاء فترة الإفراج الجمركى ويقومون بتزوير أوراق ملكية جديدة وبيعها بعد استخراج رخص تسيير لها بتلك المستندات المزورة واعترف أحد المتهمين وهو عاطل بقيامه بالاشتراك مع آخر بجلب السيارات المهربة جمركياً وإدخالها عبر المنافذ الجمركية وعقب انتهاء تصريح الإفراج الجمركى يقومان بالتلاعب بأجزائها الجوهرية واصطناع مستندات ملكية وترخيصية بقصد الإعداد لبيعها لراغبى الشراء بالاشتراك مع باقى المتهمين وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المتهم وأقروا بقيامهم بتزوير واصطناع مستندات ملكية لـ 11 سيارة "معدة للبيع"، وتم بإرشادهم ضبط السيارات المُشار إليها بأماكن إخفائها، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بقيامهم بجلب 37 سيارة أخرى والتلاعب فى أجزائها الجوهرية واصطناع وتزوير مستندات ملكية وترخيصها وإعادة نقل قيدها وملكيتها وبيعها للمواطنين.

وذكرت التحريات أنه وردت معلومات لقسم مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة عن قيام 6 أشخاص، وهم عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى قضية تزوير والمقضى فيها بالسجن المؤبد وعاطل ومطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا جنائية وعاطل – مطلوب التنفيذ عليه فى جنحة سرقة تيار كهربائى والمقضى فيها بالحبس شهر ، عاطل – مطلوب التنفيذ عليه فى جنحة تبديد والمقضى فيها بالحبس سنة ، شخصان- آخران بتكوين فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب السيارات المهربة جمركياً من دولتين عربيتين وسيارات الحوادث والتلاعب فى أجزائها الجوهرية واصطناع مستندات ملكية ورخص تسيير لها وإعادة بيعها نظير مبالغ مالية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبط 4 منهم، وبمواجهتهم بما ورد من معلومات وما أسفر عنه الضبط أيدوها، حيث اعترف أحدهم بقيامه بالاشتراك مع آخر بجلب السيارات المهربة جمركياً وإدخالها عبر المنافذ الجمركية وعقب انتهاء تصريح الإفراج الجمركى يقومون بالتلاعب بأجزائها الجوهرية واصطناع مستندات ملكية وترخيصية بقصد الإعداد لبيعها لراغبى الشراء بالاشتراك مع باقى المتهمين، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المتهم وأقروا بقيامهم بتزوير واصطناع مستندات ملكية لـ11 سيارة "معدة للبيع" كما اعترفوا بقيامهم بجلب 37 سيارة أخرى والتلاعب فى أجزائها الجوهرية واصطناع وتزوير مستندات ملكية وترخيصها وإعادة نقل قيدها وملكيتها وبيعها للمواطنين، وتم فحص الملفات الترخيصية الخاصة بتلك السيارات وتبين وجود تلاعب فى أجزائها الجوهرية وتزوير مستندات المكية الخاصة بها.