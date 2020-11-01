مصرع ربة منزل وإصابة 9 بينهم 3 أطفال في حادث تصادم بالبدرشين

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 9 أشخاص بينهم 3 أطفال، صباح اليوم، في حادث تصادم بين سيارتي نقل ركاب بالبدرشين، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالبدرشين، ما أسفر عن مصرع ربة منزل، وإصابة 9 أشخاص.

وتبين أن الحادث وقع بين سيارتي ميكروباص، وأدى إلى مصرع ربة منزل، وإصابة 9 أشخاص بينهم 3 أطفال، جرى نقلهم إلى مستشفى البدرشين العام، وجرى التحفظ على قائدي السيارتين، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.