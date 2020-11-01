5 إجراءات لتحويل عقد اشتراك المياه من النظام المنزلي إلى الاقتصادي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة البحيرة، 5 إجراءات على المشترك اتباعها، وذلك عند تقدمه بطلب لتحويل عقد الاشتراك من النظام المنزلي إلى الاقتصادي.

المستندات المطلوبة

- طلب يقدم لمدير الفرع المختص لتحويل نظام الاشتراك.

- البطاقة الضريبية للنشاط الجديد أو رخصة المباني حال الإنشاءات.

الإجراءات المطلوبة

- سداد أجور المعاينة.

- يتولى المشرف الفني عمل المعاينة وإحضار آخر قراءة بالعداد والتأكد من صلاحيته وسلامته.

- سداد الأجور المقررة لتغيير فئة المحاسبة من منزلي لاقتصادي.

- تصفية العداد حتى آخر قراءة طبقا للسعر المنزلي وسداد الفواتير المستحقة عن الاشتراك.

- تتم المحاسبة وفقا للنظام الاقتصادي وذلك في الشهر التالي لتغيير فئة المحاسبة ووفقا للاستهلاك الفعلي.

حصول محطة مياه دمنهور 2 على تجديد شهادة TSM العالمية

أعلن المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، حصول محطة مياه دمنهور 2 على تجديد شهادة TSM العالمية في مجال إدارة وتشغيل محطات مياه الشرب، بعد إجراء المراجعات اللازمة لاعتمادها من قبل الجهة المانحة للشهادة لتنضم لمثيلاتها من المحطات التابعة للشركة، والتي حصلت على شهادة TSM وذلك سعيا لتقديم أفضل الخدمات وضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة في إنتاج مياه الشرب.

تدريب المشغلين على أنظمة التشغيل المثالي وبرامج الصيانة الوقائية للأعطال

وأوضح رئيس الشركة أنّ الطاقة التصميمية للمحطة تقدر بـ86 ألف م 3 / يوم، وتخدم أكثر من 600 ألف مواطن، فضلا عن أنّ المحطة مقامة على مساحة 22.4 فدان.

ولفت رئيس الشركة، إلى التركيز على منظومة ترشيد الطاقة، وتنفيذ وتصميم منظومة كلور محلي الصنع بأعلى معدلات أمان، وتدريب المشغلين على أنظمة التشغيل المثالي وبرامج الصيانة الوقائية للأعطال، فضلا عن أعمال تأهيل وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية بشكل كامل.