صور.. النيابة تصرح بدفن ضحية حادث الدرشين وتستمع لأقوال 5 مصابين

صرحت النيابة العامة، بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها في حادث تصادم بين سيارتي أجرة في البدرشين، صباح اليوم الأحد، بعدما تبين من معاينة الجثة تعرضها لنزيف حاد أدى لوفاتها.

واستمعت النيابة إلى أقوال 5 من المصابين الذين أكدوا اختلال عجلة القيادة في أيدي السائقين، واختلال مسار السير مما أدى إلى التصادم.

ولقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 9 أشخاص بينهم 3 أطفال، صباح اليوم، في حادث تصادم بين سيارتي نقل ركاب بالبدرشين، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالبدرشين، ما أسفر عن مصرع ربة منزل، وإصابة 9 أشخاص.

وتبين أن الحادث وقع بين سيارتي ميكروباص، وأدى إلى مصرع ربة منزل، وإصابة 9 أشخاص بينهم 3 أطفال، جرى نقلهم إلى مستشفى البدرشين العام، وجرى التحفظ على قائدي السيارتين، وتحرير محضر بالواقعة.