حظر ارتداء الجلباب داخل شركة مياه الشرب وفروعها في قنا

عممت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا، منشورا على كل القطاعات والفروع الخاصة بها، "يحظر على جميع العاملين بالشركة ارتداء الجلباب أثناء أوقات العمل الرسمية ومن يخالف ذلك يعرض نفسه ورئيسه المباشر للمساءلة".

وبحسب البيان: "مع العلم إنه سيتم منع دخول أي من العاملين الديوان العام (رئاسة الشركة) لأي سبب إذا كان مرتديا الجلباب ابتداء من غد الإثنين".

ويعتبر الجلباب الصعيد الذي تشتهر به محافظة قنا، هو زي كل المواطنين في المحافظة وخاصة أهل القرى والريف، فكل مناسباتهم الرسمية وغير رسمية الاجتماعية في أفراحهم وأحزانهم يحرصون على ارتداء الجلباب بكل أنواعة وتخطيطاته.

وتطور الجلباب الصعيد في الفترة الأخير وأصبح له تطريزات خاصة سواء شبابية أو كبار عادية أو مكلفة وكل تفصيلة ولها سعر أعلاها المكلفة 700 جنيه.

كان اللواء محافظ قنا السابق، قرر إقالة مدير مدرسة الأشراف الابتدائية القبلية، بسبب ارتدائه "الجلباب" أثناء العمل بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة بالمدرسة، كما أقال مدير مدرسة الأشراف الإعدادية ومدير مدرسة الأشراف الثانوية الصناعية بسبب مخالفات الحضور والانصراف.

وأعطى محافظ قنا تعليماته بإقالة مدير مدرسة عبدالعزيز القوصي والطواب الإعدادية بمركز قوص، من مناصبهم نظرا لتدني مستوى النظافة بصفة عامة داخل المدارس والإهمال في القيام بإعمال الصيانة اللازمة وعدم التزام بمواعيد الحضور والانصراف.

وقال: "لا تهاون مع أي مسؤول يقصر في عمله خاصة في العملية التعليمية"، مؤكدا أنه أعطى تعليماته إلى مديري المديريات والإدارات التعليمية بضرورة تطبيق نظام البصمة الإلكترونية لمواعيد الحضور والانصراف مع بداية الشهر المقبل، كما قرر صرف مكافأة نصف شهر للعاملين بمدارس "الإعدادية بنات والابتدائية الحديثة والوحدة المجمعة بالبراهمة بمركز فقط"، نظرا لاهتمامهم بالنظافة وإنهاء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.