تحرير 1445 محضرا تموينيا خلال حملة مفاجئة بأسيوط

تحرر 1445 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملة مكبرة شنتها الأجهزة بمحافظة أسيوط بالتنسيق والأجهزة الرقابية استهدفت قرى ومراكز المحافظة، وذلك ضمن حملات اليوم الواحد التي تشنها المحافظة تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لضبط الأسعار والتأكيد على سلامة المواد التموينية واللحوم المعروضة بالأسواق والمحلات.

وفي سياق متصل ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد حملة تموينية مكبرة على بعض المراكز والأحياء ضمن حملة اليوم الواحد التي شملت جميع المراكز بمشاركة رؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي التموين والصحة والطب البيطري والبيئة ومباحث التموين والوحدات المحلية بالمراكز والأحياء لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين بمشاركة محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين وكمال خليفة وكيل مديرية التموين.

أسفرت عن تحرير 1445 محضرًا تموينيًا متنوعًا بكل المراكز والأحياء تمثلت في محاضر نظافة وبيئة وضبط مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية منها 60 محضرا بمركز أسيوط و152 محضرا بمركز ديروط و188 محضرا بمركز القوصية و121 محضرا بمركز منفلوط و67 محضرا بمركز الفتح و161 بمركز أبنوب و161 بمركز ساحل سليم و136 بمركز البداري و77 بمركز أبوتيج و71 بمركز صدفا و103 بمركز الغنايم و27 بحي شرق و121 بحي غرب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.