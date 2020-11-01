انخفاض طفيف في درجات الحرارة بالقليوبية

شهدت مدن وقرى محافظة القليوبية، اليوم الأحد، انخفاضا طفيفا بدرجة الحرارة، صاحبتها أمطار طفيفة على بعض الأنحاء، إلى جانب انتشار مكثف للسحب في سماء مدن وقرى المحافظة.

فيما أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أية أمطار على قرى ومدن المحافظة، وانتشار المعدات بمنازل الكباري والأنفاق لسرعة رفع تراكمات المياه، موضحا أنه في إطار استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، نفذت الشركة أعمال غرف صرف الأمطار في نطاق محافظة القليوبية بقيمة تقديرية بنحو 27 مليون جنيه تقريبا.

وأوضح مجاهد، أنه من المخطط تنفيذ 1800 غرفة صرف أمطار بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين الرئيسية، فمن المقرر تنفيذ غرف صرف أمطار بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، ونفق أسفل الطريق الدائري ومطالع ومنازل الكبارى بمدن المحافظة، والتي كانت تحدث تأثيرا كبيرا على حركة المواطنين أثناء فترت سقوط الأمطار.