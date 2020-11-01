عبدالعال يعلن خلو مقاعد أبوشقة والسيد ومرزوقة لتعيينهم بـ"الشيوخ"

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلو مقاعد عدد من النواب، لتعيينهم في مجلس الشيوخ بالقرار الجمهوري رقم 590، وعلى رأسهم النائب المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ الحالي، والنائب السيد عبدالعال، والنائب رمضان سليمان موسى مرزوقة.

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة، بأن تنص المادة 45 لسنة 2014 من قانون مجلس النواب، على عدم جواز الجميع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ أو الحكومة أو الوظائف العمد والمشايخ وغيرها.

ونصت المادة 45 من قانون لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وطبقا لنص المادة 353 من اللائحة الداخلية للبرلمان، على أنّه "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وعضوية الحكومة، أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما".

وتقدم عدد من النواب باستقالتهم بهاء الدين بدر عبدالرحيم حسن أبوشقة، السيد عبدالعال، والنائب رمضان سليمان موسى مرزوقة، لتعيينهم، وصدر القرار الجمهوري رقم 590 بتعيينهم بمجلس الشيوخ، وجاءت استقالتهم خالية من غير قيد أو شرط.

وتابع عبدالعال فضلا عن أداء كل منهم لليمين الدستورية لمجلس الشيوخ في الجلسة الافتتاحية، معلنا خلو مقاعد النواب بهاء الدين أبوشقة، والسيد عبدالعال، ورمضان مرزوقة، متمنيا لهم التوفيق والسداد والنجاح في عضويتهم بمجلس الشيوخ.