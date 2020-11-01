"مياه مطروح": 16 سيارة "شفط" لإزالة تجمعات الأمطار بالمدينة

أعلن الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة مطروح عن سيطرة فرق الطوارىء على بؤر تجمعات مياه الأمطار على مستوى المحافظة.

وقال "خالد" ،اليوم، إن الشركة استعدت جيداً منذ يومين ماضيين لاستقبال نوبة الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها المحافظة صباح اليوم، موضحا أنه تم الدفع فى الساعات الأولى مع سقوط الأمطار بعدد 16 سيارة شفط ونقل مياه لإزالة مياه الأمطار من الشوارع الداخلية بمدينة مرسى مطروح، وكذلك توفير عدد 6 بدالات بقطر ٤ بوصة لنقل المياه من أماكنها إلى الجزرالترابية بين الطرق، بعيدا عن بؤر تجميع مياه الأمطار، ونزحها تماما.

وأضاف أن سيارات شفط المياه منتشرة بشوارع المدينة وبعد الانتهاء من أعمالها ستتوجه إلى مقرات تجمعات الأهالى والمدارس حسب الخطة المحددة.

وأشار رئيس شركة مياه مطروح إلى أنه تم التنسيق مع كل من غرفة عمليات الشركة القابضة والخط الساخن وغرفة العمليات بالمحافظة، وهيئة الأرصاد الجوية، منذ أيام من خلال الجدول الذى يصدر ويصل إلى الشركة بانتظام لمتابعة النوات وحالة الطقس والأمطار، فى نطاق محافظة مطروح.

ولفت إلى أنه بمجرد العلم بوجود النوه وقبلها بيومين رفعت الشركة حالة التأهب القصوى فى قطاع الصرف الصحى، وفور هطول الأمطار انتشرت فرق الطوارىء على مستوى مطروح طبقا للخطة المعدة مسبقا ونجحنا خلال 45 دقيقة فى انتشال جميع المياه المتجمعة فى الشوارع بنطاق مدينة مرسى مطروح والطرق الدولية، خاصة طريق "مطروح - الإسكندرية" وباقى المدن الأخرى.

كانت بعض مدن محافظة مطروح شهدت سقوط أمطار ،اليوم، الأحد على عدة مناطق مع فرحة أهالى مطروح بالأمطار خاصة مع بدء موسم زراعة القمح والشعير الصحراوى فى الصحراء.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تكثيف جهود مدن المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى إزالة تراكمات مياه الأمطار ببعض المناطق لتيسير حركة السير والمواصلات مع التواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومتابعة الرد على أى بلاغات.

ووجه محافظ مطروح بالمراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة وتغطية أية أسلاك أو كابلات كهرباء حفاظا على سلامة المواطنين.