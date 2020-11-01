تطورات جديدة في مفاوضات الأهلي مع الحارس الجديد
كتب:
الوطن
03:53 م | الأحد 01 نوفمبر 2020
موسيماني
كشف مصدر مطلع بالنادي الأهلي أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني تلقى فيديوهات وسيرا ذاتية لعدد من حراس المرمى المعروضين على النادي، لتدعيم صفوف الفريق بهذا المركز بداية من الموسم المقبل.
وقال المصدر إن موسيماني بعد التنسيق مع مدرب الحراس يانكون ميشيل قد استقر على الثنائي محمود جاد حارس إنبي ومحمد بسام حارس طلائع الجيش، للمفاضلة بين أحدهما لارتداء قميص الأهلي من بداية الموسم الجديد.
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