تطورات جديدة في مفاوضات الأهلي مع الحارس الجديد

كشف مصدر مطلع بالنادي الأهلي أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني تلقى فيديوهات وسيرا ذاتية لعدد من حراس المرمى المعروضين على النادي، لتدعيم صفوف الفريق بهذا المركز بداية من الموسم المقبل.

وقال المصدر إن موسيماني بعد التنسيق مع مدرب الحراس يانكون ميشيل قد استقر على الثنائي محمود جاد حارس إنبي ومحمد بسام حارس طلائع الجيش، للمفاضلة بين أحدهما لارتداء قميص الأهلي من بداية الموسم الجديد.

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